Российские войска продвинулись на Курщине, в районах Торецка и Покровска: анализ ISW

Подразделения российской армии за последние несколько дней имели продвижения в Курской области РФ, где обычно наступают только днем ​и проводят пехотные атаки. Также оккупанты прошли вперед на украинском фронте – в районах Торецка и Покровска.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики в который раз отметили, что многие заявления российских милитаристов о захвате позиций и населенных пунктов являются ложными.

Бои в Курской области РФ

Сообщается, что на фоне продолжающихся боев в этом районе 23 января армия РФ продвинулась к юго-востоку от Толстого Луга (район северо-западнее Суджи). И хотя пропагандисты заявили, якобы ее подразделения вошли в село Гуева (южнее Суджи) и Викторовка (северо-западнее), ISW не обнаружил этому подтверждения.

Известно, что российские войска продолжали атаки к северо-западу от Суджи в районе населенных пунктов Погребки, Никольское и Кругленькое, а также к югу от города в районе Куриловки и Гуево.

Командир украинской разведывательной группы, действующей на Курщине, 22 января сообщил, что ​​на этом направлении ВС РФ наступают только днем и обычно проводят пехотные атаки без техники.

По уточненным данным, в районе села Погребки действуют подразделения российской 34-й мотострелковой бригады (49-я общевойсковая армия, Южный военный округ), а на Суджинском направлении – подразделения чеченского отряда "Хохла" 204-го полка спецназа "Ахмат".

Бои в районе Торецка

В сводке ISW со ссылкой на геолокационные кадры говорится, что российские силы незначительно продвинулись на шахте "Торецкая" на севере города, а также к западу от Нелиповки (к юго-западу).

Пропагандисты утверждали, якобы подразделения ВС РФ захватили "по крайней мере половину шахты" и продвинулись в Крымском (к северу от города), но подтверждений этому нет.

Сообщается, что 22-23 января оккупанты продолжили наступление в самом Торецке и к северу от него – в районе Дылиевки и Крымского. Ныне в Торецке действуют подразделения российского батальона "Спарта" и 132-й мотострелковой бригады (входят в состав 51-й общевойсковой армии, ранее 1-го армейского корпуса "ДНР").

Бои в районе Покровска

Геолокационные кадры, опубликованные 22 января, указывают на то, что российские войска продвинулись к северу от Новоелизаветовки (к юго-западу от райцентра). Блогеры из РФ утверждали, якобы их силы прошли вперед в районе Новоандреевки, Надиевки (оба к юго-западу от Покровска), Котлино (к западу) и Леонтовичей (к югу), но ISW не обнаружил этому подтверждения.

При этом российское миноброны 23 января заявило, что оккупанты захватили Соленое (к юго-западу от Покровска), но в ISW оценивают, что они, вероятно, захватили его еще по состоянию на 13 января.

В последние два дня российские войска продолжали атаковать вблизи самого Покровска; восточнее него – в районе Водяного Другого, Зеленого Поля, Миролюбовки, Елизаветовки, Проминя и Мирнограда; юго-восточнее города – в районе Лысовки; южнее – возле Нового Труда, Звирово, Леонтовичей и Петропавловки; юго-западнее – вблизи Новосергеевки, Котлиного, Успеновки, Сребного и в направлении Гришино.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны достигли важных результатов в операции на Курщине, которая длится уже полгода. Главный вывод, который он отметил, состоит в том, что Украине нужно готовиться не только к обороне, но и к активному наступлению.

