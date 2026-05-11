'Российские войска пытались заходить через Голубовку': Трегубов рассказал, есть ли захватчики в Купянске. Видео

Российским захватчикам не удалось восстановить полноценное присутствие собственных войск в Купянске Харьковской области. Сейчас там остаются единичные группы оккупантов, однако ситуация для Вооруженных Сил Украины остается контролируемой.

Видео дня

Об этом в эфире "Мы Украина" рассказал представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. Он добавил, что также противник не оставляет попыток давить на город с востока.

Купянск под контролем ВСУ, но враг продолжает давление с востока и севера

По словам Трегубова, украинские военные пока призывают воздержаться от поспешных выводов и дождаться уточненной информации о ситуации в Купянске.

"По состоянию на сейчас российские войска, несмотря на то, что они активно пытались заходить через Голубовку, так и не смогли восстановить эффективное присутствие в городе Купянск, и, соответственно, те их силы, которые в городе оставались, ну, несколько страдали... Там не подразделения, там скорее даже одиночные группы. Поэтому по состоянию на сейчас ситуация в Купянске даже не сложная и контролируемая, а просто контролируемая", – пояснил он.

Представитель Группировки объединенных сил сообщил, что все же угроза для украинских позиций сохраняется как с северного направления, так и, в большей степени в контексте Купянска, с востока.

В частности, речь идет о рисках для украинского плацдарма на левом берегу реки Оскол, где противник продолжает активное давление. По его словам, ситуация в этом районе остается напряженной из-за постоянных вражеских действий.

Напомним, накануне аналитики американского Института изучения войны сообщали, что украинские военнослужащие уничтожили все российские позиции в центре Купянска. После нескольких месяцев борьбы Силы обороны одним ударом ликвидировали группу из примерно 20 российских захватчиков.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские захватчики два месяца подряд накапливали резерв, и теперь, имея большие силы на подступах к Купянску, усиливают давление на Лиманском направлении. Но несмотря на достаточно активные пехотные штурмы, общая ситуация на направлении "достаточно стабильная", считают украинские защитники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!