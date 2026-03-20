Российские войска столкнулись с дилеммой из-за успехов ВСУ на Александровском направлении: в ISW оценили ситуацию. Карта

Силы обороны Украины недавно продвинулись на Александровском направлении. В то же время защитники нашего государства эффективно сдерживают продвижение российских захватчиков.

Видео дня

Это привело к тому, что российское командование оказалось перед несколькими дилеммами, под вопросом также вероятная результативность запланированного врагом весенне-летнего наступления. О сложившейся ситуации рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Силы обороны поставили оккупантов перед дилеммой

Недавние украинские продвижения на Александровском направлении и постоянный успех оборонительных линий Украины в сдерживании продвижения российских войск заставили российское военное командование столкнуться с конкурирующими тактическими и оперативными дилеммами на поле боя.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 19 марта написал, что российские войска имеют недостаточно сил, чтобы одновременно захватить Орехов в западной части За. одном наступлении.

Машовец отметил, что украинская оборонительная линия вдоль реки Конской, которая протекает через Орехов, и недавние украинские продвижения на Александровском направлении, которые отвлекают российские войска от усилий в районе Орехова с востока, препятствуют захвату Россией этого города.

По мнению обозревателя, российским войскам, вероятно, придется перебрасывать подкрепления с Херсонского направления для проведения таких усилий на западе Запорожской области. Ведь россияне пытаются одновременно наступать на пояс крепостей, атаковать Доброполье и Купянск и создать "буферную зону" на севере Харьковской и Сумской областей.

Машовец неделей ранее отмечал, что наступление России на Доброполье заставит российские войска перенаправить ресурсы с усилий по захвату украинского пояса крепостей, чтобы значительно усилить истощенную 51-ю общевойсковую армию (бывший "1-й армейский корпус "ДНР") и 2-ю общевойсковую армию ВС РФ в этом районе.

Обозреватель считает также, что российские войска не могут использовать гипотетическую мобилизацию для быстрого формирования человеческих ресурсов для таких усилий, поскольку им не хватает времени для подготовки новобранцев к летнему наступлению.

В ISW считают, что конкурирующие дилеммы, которые Украина навязала российскому военному командованию, вероятно, сорвали подготовку России к их весенне-летнему наступлению 2026 года.

Так, по словам Машовца, пока нет достоверных сообщений о передислокации российскими войсками значительных формирований в зону операций 58-й армии к западу-югу от Орехова. А без этого сложно представить проведение россиянами большого наступления на Запорожье весной или летом.

Машовец сообщил, что российские войска накапливают пехоту на юго-запад от Орехова для наступательных усилий против города и против Новопавловки (чуть северо-западнее Орехова), но этого накопления недостаточно, учитывая отсутствие у оккупантов достижений на западе и северо-западе.

Представитель украинской бригады, действующей на Краматорском (Константиновском) направлении, 19 марта сообщил, что интенсивность российских атак на этом направлении относительно низкая, и что российские войска не смогли достичь даже тактического продвижения на северо-восток от Константиновки до установленных Москвой "дедлайнов" – 10 марта (для вклинивания между Майским и Марковым) и 15 марта (для захвата канала Северский Донец-Донбасс в этом районе).

Спикер отметил, что украинские войска не наблюдают большого скопления российской тяжелой техники на Краматорском направлении, что могло бы свидетельствовать о подготовке России к наступлению.

"Неспособность России достичь даже тактического продвижения для захвата выгодных исходных позиций в тактическом районе Константиновка-Дружковка для ожидаемого весенне-летнего наступления 2026 года против украинского пояса крепостей непосредственно подрывает способность России достичь значительных успехов в ожидаемом наступлении", – резюмировали в ISW.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!