Российские войска, вероятно, попытаются изолировать и окружить Гуляйполе: в ISW раскрыли замысел агрессора. Карта

На Гуляйпольском направлении российская оккупационная армия смогла существенно улучшить свои позиции. Тем не менее, захватчики, вероятно, потратят значительное время на создание условий для захвата самого Гуляйполя.

Поэтому россияне могут предпринять попытку изолировать и окружить Гуляйполе с северо-востока в соответствии с новым планом кампании, направленным на ослабление украинской обороны. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Ситуация в Запорожской области

Украинский главнокомандующий генерал Александр Сырский заявил 12 ноября, что ситуация на Гуляйпольском и Александровском направлениях значительно ухудшилась, поскольку российские войска, пользуясь плохими погодными условиями, просачиваются между украинскими позициями. В свою очередь Силы обороны юга подтвердили, что украинские военные отошли из населенного пункта Ровнополья.

По мнению аналитиков, путинская армия попытается изолировать и окружить Гуляйполе с северо-востока в соответствии с новым планом кампании, направленным на ослабление украинской обороны для обеспечения продвижения с помощью тактики инфильтрации. Этот новый план кампании включает в себя длительную кампанию воздушного подавления, которая снижает способность Украины поддерживать силы на передовой, так что Украина не может обороняться от последующих российских наступательных операций в этом районе.

Враг применяет новую тактику

Кроме того, враг, вероятно, будет предпринимать тактические усилия по подавлению, направленные против местных линий снабжения и украинских операторов беспилотников и использовать слабые места в украинской обороне, чтобы дезорганизовать ее.

Подразделения трёх российских общевойсковых армий в настоящее время сосредоточены для проведения или поддержки наступательных операций на Гуляйполе. Подразделения российской 5-й общевойсковой армии (Восточный военный округ) в настоящее время отвечают за район к северо-востоку и востоку от Гуляйполя и продвигаются в нём. В ISW отмечают, что именно эти подразделения будут продвигаться на запад, чтобы перерезать шоссе Т-0401 Покровское-Гуляйполе, прежде чем продолжить относительно небольшое окружение.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее сообщал, что украинские войска 11 ноября отступили с позиций возле нескольких населенных пунктов в Запорожской области. После этого в командовании Вооруженных сил Украины сообщили об оккупации Россией трех сел на Запорожском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба, украинские военные продолжают держать оборону Покровско-Мирноградской агломерации в Донецкой области. Ситуация там остается сложной и изменчивой. Однако, несмотря на это, логистика в Мирноград осуществляется.

