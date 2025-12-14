Российские z-блогеры признали продвижение ВСУ в Купянске и освобождение окрестных сел – ISW

Украинские военнослужащие имеют успехи в Купянске (Харьковская область) и прилегающих районах. Продвижение Вооруженных сил Украины признали и некоторые российские z-блогеры.

Хотя большинство из них продолжают отвергать это, несмотря на очевидные доказательства. Подробнее говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Какова ситуация в Купянске

Аналитики отмечают, что геолокационные видео, обнародованные 12 декабря, подтверждают дальнейшее продвижение украинских войск в центральной части Купянска во время зачистки города, а также их движение на юго-восток от Петропавловки, расположенной к востоку от Купянска.

Так украинский военный обозреватель Юрий Бутусов сообщил, что Силы обороны полностью взяли под контроль микрорайон Юбилейный на юго-западе Купянска.

По его оценке, потеря этого участка существенно усложнит для россиян удержание любых позиций на юге города. По словам Бутусова, операции по зачистке Купянска продолжаются, а видеозаписи от 12 и 13 декабря свидетельствуют о присутствии российских диверсионных групп на севере и западе города.

В свою очередь начальник штаба украинского батальона беспилотников отметил, что российские подразделения продолжают пытаться проникать в Купянск, преимущественно пешком.

В то же время российские милблогеры подтвердили продвижение украинских сил в микрорайоне Юбилейный и на северо-запад от города, сообщив об ожесточенных боях вблизи Мирового и Радьковки.

"Один милблогер признал потерю Россией Радьковки и двух оборонительных позиций к югу и востоку от Радьковки. Многие российские милблогеры продолжали ставить под сомнение или откровенно отвергать многие украинские сообщения о продвижении, несмотря на имеющиеся доказательства, подтверждающие украинские сообщения", – говорится в статье.

Напомним, ранее в бригаде Национальной гвардии "Хартия" рассказали о ходе событий в Купянске. Там защитники перекрывают маршруты снабжения врага и уничтожают личный состав российской армии. Сейчас продолжаются бои в центре Купянска.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины недавно отбросили россиян из части Купянска и освободили ряд населенных пунктов вокруг райцентра. Это произошло на фоне российских заявлений, сделанных на самом высоком уровне, о якобы полном контроле войск РФ над этим городом.

