Российских мобиков отправляют в бой с лопатами, боеприпасов не хватает – разведка Британии

Командование российской оккупационной армии продолжает использовать мобилизованных граждан РФ в качестве пушечного мяса. Из-за нехватки боеприпасов и вооружения захватчиков отправляют штурмовать позиции украинских военнослужащих с лопатами в руках.

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Несмотря на то, что МПЛ-50 (малая пехотная лопата) была изобретена еще в 19 веке, летальность этого "оружия" особенно мифологизирована в России. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в Twitter.

О том, что "вторая армия мира" идет в бой с лопатами стало известно после очередных жалоб мобилизованных россиян. Захватчики в конце февраля заявили, что командование приказало им штурмовать украинский бетонный опорный пункт. При этом им выдали только "огнестрельное оружие и лопаты".

В британской разведке подчеркнули, что в стране-агрессоре РФ популярны мифы о том, что малая пехотная лопата МПЛ-50 в полном объеме заменяет полноценное летальное оружие. Однако на практике использование такого орудия лишь подчеркивает жестокие и низкотехнологичные боевые действия путинской армии.

Более того, один из российских террористов кроме жалоб на лопаты в качестве вооружения пожаловался, что "ни физически, ни психологически" захватчики не были готовы к штурму.

В разведке Великобритании подчеркнули, что такие факты могут также свидетельствовать об увеличении случаев ближнего боя. Это является результатом того, что российское командование продолжает настаивать на наступательных действиях, в основном состоящих из пехоты, с меньшей поддержкой артиллерийского огня. К такому решению командование армии РФ прибегает из-за дефицита боеприпасов.

Напомним, мобилизованные россияне из Серпухова Московской области пожаловались на преступные приказа командиров на фронте. Они заявляют, что их посылают на смерть.

Ранее сообщалось, что мобилизованные для войны в Украине россияне из Иркутской области жалуются диктатору РФ Владимиру Путину на беззаконие военных командиров и просят помощи. Они утверждают, что их "бросают на убой" со словами "идите и сдохните".

Как сообщал OBOZREVATEL, солдаты армии России испытывают острый дефицит боеприпасов. Если ранее об этом заявляли только наемники ЧВК "Вагнер", то сейчас это ощутили и другие подразделения.