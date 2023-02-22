Боеприпасов не хватает не только ''вагнеровцам'': стало известно о дефиците вооружения в других подразделениях армии РФ. Фото

Солдаты армии России испытывают острый дефицит боеприпасов. Если ранее об этом заявляли только наемники ЧВК "Вагнер", то сейчас это ощутили и другие подразделения.

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В сети распространились показательные фотографии, которые свидетельствуют о том, что дефицит БК также испытывают и подразделения вооруженных сил Российской Федерации. Также зафиксированы случаи получения и непригодных к использованию боеприпасов.

"Когда Пригожин заявляет о наличие боеприпасов на складах минобороны в достаточном количестве – он не владеет информацией. Ситуация с боеприпасами крайне плачевная, но этот факт тщательно скрывают", – говорится в росСМИ.

Также в сети были найдены документы и фото, которые свидетельствуют о том, что дефицит боеприпасов также испытывают и подразделения ВС РФ.

В связи с этим фактом отмечаются случаи поступления в подразделения боеприпасов ненадлежащего качества, в том числе 2 и 3 категории (с дефектами или вообще непригодные для боевого применения).

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что Россия использует гораздо больше артиллерийских снарядов, чем производит, поэтому уже долгое время переживает дефицит. Именно поэтому Москва сделала пробный заказ боеприпасов в Тегеране, и уже в ближайшее время получит новую партию – 20 000 снарядов.