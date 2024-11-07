"Российских вбросов всегда много": у Зеленского отреагировали на статью WSJ о планах команды Трампа по Украине
В Офисе президента Украины прокомментировали публикацию The Wall Street Journal по поводу планов победителя президентских выборов в США Дональда Трампа прекратить войну заморозкой линии фронта. Там подвергли сомнению, что настоящий план главы государства может "анонсироваться в газетах".
Соответствующее заявление в комментарии OBOZ.UA озвучил советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. Он, в частности, назвал маловероятно, что истинные планы лидеров стран могут публиковаться в средствах массовой информации.
Также Литвин указал на то, что информационное пространство наполнено вбросами российской пропаганды.
"В общем, можно сказать, что настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах. А российских вбросов в газетах всегда много", – сказал советник Зеленского.
Как сообщал OBOZ.UA, американская газета The Wall Street Journal 6 ноября написала, что команда Трампа рассматривает разные варианты завершения войны в Украине. Один из них предполагает "заморозку" линии фронта, создание демилитаризованной зоны и отказ Украины от вступления в НАТО на 20 лет.
Для обеспечения демилитаризованной зоны протяженностью примерно 1,3 тыс. км могут привлечь миротворцев, однако Соединенные Штаты не планируют участвовать в миссии никоим образом.
У Трампа считают, что эту роль должны выполнять союзники Украины в Европе: Польша, Германия, Великобритания и Франция.
План также предусматривает дальнейшие поставки оружия для сдерживания потенциальной агрессии РФ, однако некоторые советники Трампа предлагают приостановить помощь, пока Киев не согласится на мирные переговоры с Москвой. По их мнению, возвращать оккупированные территории придется дипломатическими методами.
Напомним, 5 ноября в США состоялись 60-е в истории выборы президента. Трамп, заявлявший о планах быстро закончить войну в Украине, опередил свою соперницу-демократку Камалу Харрис, получив необходимые 270 голосов избирателей.
Экспрезидент и его команда уже отпраздновали победу. Трамп объявил о своем выигрыше, назвав себя 47-м президентом США и пообещав привести страну в новую эру процветания.
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