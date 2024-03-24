Российский чиновник устроил смертельное ДТП с оккупантами на ВОТ Запорожья – росСМИ

На временно оккупированной части Запорожской области самоликвидировался советник главы российской республики Тыва. Николай Хван зачем-то приехал на оккупированную украинскую землю – и разбился на собственном автомобиле.

Он скончался на месте, врезавшись в российский военный "Урал". Об этом сообщает российское издание ASTRA.

"Советник главы Тывы Николай Хван вылетел на встречку, врезался в "Урал" с военным и погиб на месте в оккупированной части Запорожской области Украины", – отмечено в сообщении.

По данным ASTRA, "самоденацифицировался" Хван вечером 23 марта возле временно оккупированной Нововасильевки к востоку от Мелитополя. Советник главы Тывы на своей KIA Sportage вылетел на встречку и врезался в "Урал", которым управлял российский оккупант из 291-го гвардейского полка ВС РФ, который дислоцируется в Чечне.

Водитель "Урала" отделался легким испугом, а вот Хван скончался на месте.

ASTRA также напомнила некоторые вехи из биографии самоубившегося советника. В свое время он был депутатом законодательного собрания Новосибирской области. Также до 2010 года Хван трудился на посту директора управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений Новосибирска. В этой должности привлек к себе внимание правоохранительных органов, попавшись на растрате свыше 200 тысяч рублей из средств предприятия. Тогда Хван даже предстал перед судом, отделавшись, впрочем, двумя годами лишения свободы условно.

В последнее время Хван был советником главы Тывы.

Напомним, ранее стало известно, что при взрыве в оккупированном Бердянске была ликвидирована коллаборантка, возглавлявшая одну из "избирательных комиссий" на так называемых "выборах президента РФ" на оккупированных территориях. Это уже второй случай в регионе с начала марта.

Кроме того, сообщалось, что в боях за Козинку бойцы РДК ликвидировали откосившего от "СВО" сына начальника инженерных войск РФ. Высокопоставленный отец считал, что договорившись о том, что его чадо вместо Украины останется в прифронтовой Белгородской области, он спасет отпрыска.