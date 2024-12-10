Российский дрон попал в автомобиль МАГАТЭ, ехавший в временно оккупированную россиянами ЗАЭС. Видео

На неоккупированной территории Запорожской области российский беспилотник атаковал "и серьезно повредил служебный автомобиль Международного агентства по атомной энергии", направлявшийся к украинской Запорожской атомной электростанции. В результате попадания никто не пострадал.

Видео дня

Об инциденте рассказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Интересно, что руководитель организации подчеркнул, что событие произошло на украинской земле, когда авто ехало на украинскую АЭС, но не сказал, чей именно дрон атаковал машину.

Тем не менее, Гросси назвал "недопустимым нападение на сотрудников агентства, работающих над предотвращением ядерной аварии во время военного конфликта".

Видео (ниже) сделал военный, нардеп Сергей Рудык.

Гросси уточнил, что атака была направлена на работников МАГАТЭ из уже 26-й миссии по контролю над происходящим на ЗАЭС.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский добавил, что атакована была только одна машина из конвоя МАГАТЭ, и к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

"Это нападение наглядно продемонстрировало, как Россия относится ко всему, что связано с международным правом, международными институтами и безопасностью. Россияне не могли не знать о своей цели. Они точно знали, что делали, и действовали сознательно. Это нападение требует четкого и решительной реакции как со стороны МАГАТЭ, так и со стороны других международных партнеров. Молчание или бездействие будут только поощрять дальнейшие преступления", – отметил украинский лидер.

В сети, где МАГАТЭ сообщила об атаке, пользователи из Европы попросили руководителя МАГАТЭ дать "любую информацию, кто именно атаковал сотрудников агентства", потому что "умолчание этого важного момента открывает простор для спекуляций".

В свою очередь украинцы отмечают, что "очень важно определить – дрон был именно русский", и спрашивают господина Гросси, будет ли он "и теперь обниматься с российскими фашистами". Имеется в виду визит главы МАГАТЭ на российскую АЭС в Курской области.

Как сообщал OBOZ.UA, министерство иностранных дел государства-агрессора уже пригрозило прекратить работу миссии МАГАТЭ на временно захваченной Запорожской АЭС в Энергодаре. В Украине отреагировали на угрозы противника и назвали их "актом ядерного терроризма".

Еще в сентябре в МАГАТЭ приняли резолюцию, согласно которой Запорожская АЭС должна функционировать под контролем Украины. Соавторами документа выступили 52 страны-члена агентства. Агентство призывает к немедленному выводу военного и другого персонала РФ с территории станции.