Российский оккупант впервые выехал за границу и имел "наполеоновские планы" в Украине: его дневник попал в руки ВСУ

После освобождения Высокополья на Херсонщине в сентябре 2022 года в руки бойцов ВСУ попал дневник российского оккупанта. В нем тот пишет, что впервые уехал за границу, расписывает свои "наполеоновские планы" в начале вторжения и жалуется, что украинцы совсем не рады российским "освободителям".

Видео дня

Дневник выложили в Днепре в рамках моновыставки "Дневник российского оккупанта. Взгляд врага". Трофей на выставку передал волонтер и историк Юрий Фаныгин, получивший его от украинских военных, пишет "Радио Свобода" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Тетрадь с записями, скорее всего, принадлежала российскому десантнику, участвовавшему в захвате Херсонщины. В руки украинского волонтера и историка дневник попал случайно.

"Это было уже после освобождения Высокополья, в начале сентября. Мы сидели на ящиках в полевом лагере. "Вадимыч", узнав, что я историк, рассказал, что его подразделение ездило на позиции россиян, разбирало технику и нашло такую штуку. Вынес. Говорит: "Я подумал и отдам ее тебе". Я не сразу понял, что это. Такое крафтовое оформление. Я сначала думал: какое-то репринтное издание, а потом открыл, почитал – и был поражен", – говорит волонтер.

Дневник велся в специальном блокноте для мемуарных записей, стилизованном под издание 1930-х годов. В дневнике под названием "Наполеоновские планы" российский военнослужащий писал каллиграфическим почерком, на литературном языке, но без сантиментов.

"Выглядит так, что он надеялся зафиксировать победные события на фронте 2022 года, но пришлось писать о разочаровании. Заметки захватчика – от бодрых в начале, перед отправкой в Украину, до безнадежного "нам здесь не рады" в конце, уже на украинской территории", – рассказал изданию Юрий Фаныгин.

Автор дневника – неизвестен. Скорее всего, это достаточно молодой и образованный человек до 30 лет, чьи мозги были "обработаны" российской пропагандой. Может быть, младший офицер. Дальнейшая его судьба пока неизвестна.

"Скорее всего, это – элитное подразделение десанта, которое как раз и перебрасывали на усиление Херсонского направления. Дневник охватывает примерно неделю: начинается где-то под Москвой, когда их начали перебрасывать в Украину. Настроение у него достаточно бодрое, он будто готовится к путешествиям. А заканчивается все крошечным разделом под названием "Первый раз за границей". То есть человек – осознанный оккупант. Понимал, что пересек чужую границу. Понимал, что они делают и где находятся. Он объективно пишет, что на этой земле им никто не рад, что местные смотрят презрительно, с ненавистью", – рассказал изданию историк.

Над дальнейшей судьбой дневника нынешний владелец еще размышляет. Пока же с ним можно ознакомиться в Днепре на выставке одного экспоната "Дневник российского оккупанта. Взгляд врага", которая продлится до 1 марта в помещении коммунального учреждения "Музей сопротивления Голодомору" Днепровского городского совета. Посещение – по предварительной записи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в апреле 2022 года украинские военные обнаружили дневник солдата путинской армии, который тот потерял возле Гуляйполя на Запорожье. В дневнике российский военнослужащий делал краткие записи о своем военном путешествии по нашей стране.

А в июне 2022 года вблизи Макарова в Киевской области местные жители нашли дневник другого российского оккупанта. В нем враг описывает, как заехал на территорию Украины и где попал под обстрел.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!