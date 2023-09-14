Российский пилот пытался сбить британский самолет и выпустил две ракеты: всплыли громкие подробности инцидента над Черным морем

Российский истребитель Су-27 пытался сбить самолет-разведчик Военно-воздушных сил Великобритании над Черным морем в 2022 году, заявили СМИ. Пилот страны-агрессора выпустил две ракеты, думая, что у него есть разрешение открывать огонь.

Об этом заявило BBC со ссылкой на источники. Москва говорила, что инцидент в сентябре прошлого года был вызван "технической неисправностью". Британское Министерство обороны публично приняло российские объяснения, напомнили журналисты.

"Но теперь три высокопоставленных источника в западных оборонных ведомствах, осведомленные об инциденте, сообщили BBC, что российские сообщения, перехваченные самолетом RAF RC-135 Rivet Joint, совершенно отличаются от официальной версии", – сказано в статье.

29 сентября 2022 года миссию по наблюдению за Черным морем в международном воздушном пространстве выполнял Самолет Королевских ВВС с экипажем до 30 человек. Его перехватили два Су-27 Российской Федерации.

Информация, которая есть у журналистов, указывает на то, что российская наземная станция дала оккупантам неоднозначную команду. Якобы они получили слова следующего содержания: "У вас есть цель". Из-за этого один из российских пилотов думал, что ему было дано разрешение атаковать британское воздушное судно.

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Второй российский пилот не открывал огонь. Он протестовал и даже ругал своего коллегу, когда тот выпустил первую ракету.

Сообщения перехватили датчики RAF RC-135 Rivet Joint. В МО Британии подробности случившегося не раскрыли, но заявили: "Наше намерение всегда заключалось в том, чтобы защитить безопасность наших операций, избежать ненужной эскалации и информировать общественность и международное сообщество".

По словам источников, свободные выражения российских диспетчеров демонстрируют высокую степень непрофессионализма. Например, пилоты НАТО используют очень точные формулировки, когда запрашивают и получают разрешение на стрельбу.

Издание заявило: российский пилот выпустил ракету класса "воздух-воздух", которая успешно стартовала, но цели не достигла. Это был промах, а не неисправность. Второй летчик обругал коллегу, фактически спросив, что он делает. Несмотря на это, пилот совершил второй выстрел.

Вторая ракета, по предварительным данным, просто упала вниз. Это может говорить либо о неисправности оружия, либо о прерванном пуске.

Отметим: ВВС Великобритании даже после того, как один из их самолетов едва избежал катастрофы, продолжают выполнять наблюдательные полеты над Черным морем.

Как писал OBOZREVATEL:

– Страна-агрессор РФ покупает санкционные оригинальные детали для своих самолетов Boeing и Airbus. Кремль делает это через ОАЭ, Китай и Турцию.

– После атак по российским аэродромам россияне пытаются "спрятать" самолеты стратегической и тактической авиации с помощью автомобильных шин.

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