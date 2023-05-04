'Российский режим боится': в ГУР объяснили, что стоит за 'спектаклем' с задержанием 'украинских диверсантов' в Крыму

Заявление Федеральной службы безопасности РФ о задержании в Крыму "членов украинской агентурной группы" является очередной дезинформацией. Такие выпады врага свидетельствуют о страхе перед Украиной и нашими спецслужбами, в частности, Главным управлением разведки.

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Об этом заявил представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он подчеркнул, что государство-террорист получит расплату за все военные преступления.

"Самый безопасный путь для них – добровольно сдаться в руки украинскому правосудию", – отметил представитель ГУР.

Напомним: 3 мая в РФ заявили о якобы предотвращении покушения на гауляйтера временно оккупированного Крыма Сергея Аксенова, а также нескольких других представителей оккупационной "власти" на украинском полуострове. В организации покушений обвинили заместителя главы Офиса президента Украины Романа Машовца.

Также ФСБ показала "спектакль" с задержанием украинских "агентов" и была высмеяна даже россиянами. По легенде спецслужб страны-агрессора, именно эти лица якобы готовили покушение на Аксенова и других оккупантов.

Россияне упрекнули свои спецслужбы, показывающие им очередное видео, ничем не отличающееся от низкопробного сериала на пропагандистском телеканале НТВ. К тому же сами россияне отдают себе отчет, что многие поверят в "спектакль" ФСБ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее сотрудники ФСБ РФ провели обыски в московской полиции из-за участия правоохранителей в сливе данных российских силовиков. Причем "заказчиками" якобы были граждане Украины;

– ранее в ГУР выразили убеждение, что Россию нужно отрезать от временно оккупированного Крыма. По его мнению, это необходимо для того, чтобы страна-агрессор совершила очередной "жест доброй воли".

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