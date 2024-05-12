В Белгороде в результате взрыва в жилом многоэтажном доме, произошло обрушение секции.

Казалось бы, подумаешь какое большое дело! С февраля 2022 рф в Украине уничтожила тысячи таких многоэтажек и продолжает это делать прямо и сейчас. Ничего удивительного, что власти рф и самого города Белгорода сразу обвинили в разрушении дома Украину.

Я больше чем уверен, что в данном случае произошел нештатный сброс авиационной бомбы с самолета.

Т.е. самолет ВКС рф нес бомбу в направлении Харьковской области (~ 30км до границы) и уронил ее прямо в жилой дом.

За последнее время, количество таких нештатных случаев уже считается в десятках.

Мне пришлось даже сделать беглую геолокацию места сброса (ул. Щорса 55 А) и наложить примитивную визуализацию.

Но направления выверены точно.

P.S В среднем ВКС России таким образом теряют около 10% авиационных бомб.