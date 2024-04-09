Российский самолет сбросил авиабомбу ФАБ-1500 прямо на магазин в оккупированном Енакиево. Видео

Российский самолет "загубил" очередную ФАБ-1500. На этот раз вражеская авиабомба была сброшена непосредственно на магазин во временно оккупированном Енакиево.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский. Бомба не взорвалась, однако, если бы произошел взрыв, то было бы много жертв.

"Странно, что она не взорвалась. А если бы произошел взрыв – были бы многочисленные жертвы и вся российская пропаганда визжала, что Украина бомбит Донбасс западным оружием", – отметил Казанский.

По его словам, так выглядит "защита Донбасса" со стороны РФ с 2014 года.

Накануне стало известно, что российские самолеты снова сбросили пять авиабомб на Белгородскую область. Это уже 21 случай за последние 3 недели.

Напомним, ранее стало известно, что в Белгородской области из-за атаки дронов погибли три военных РФ. Также среди оккупантов ранены.

Кроме того, в Белгороде и области практически каждый день жалуются на "обстрелы ВСУ". Показывают местные жители при этом зачастую обломки ракет российской ПВО, которая, похоже, денацифицирует Белгород куда активнее, чем это делает украинская армия.