Российское подразделение 'Рубикон' зашло на Купянское направление: украинский военный рассказал об угрозах. Видео

Под Купянском Харьковской области фиксируют появление российских дроноводов спецподразделения "Рубикон", которое с недавних пор стало действовать вдоль всей линии фронта. "Элита" Войск беспилотных систем ВС РФ хоть и представляет собой серьезную угрозу, но противодействовать ей возможно.

Об этом заявил командир подразделения "Орион" Госпогранслужбы Украины Владимир Вальчук в комментарии "Суспільному мовленню". По его словам, появление "Рубикона" три недели назад усложнило сиутацию украинским армейцам.

Что известно

По словам военного, бойцы "Рубикона" специализируются на всех типах дронов.

"И они просто отрезают логистику. Палят машины, склады, тыловые локации. Нам и раньше было непросто, но мы работаем все равно", – сказал он.

Вальчук добавляет, что, несмотря на определенные осложнения по логистике, которые возникли у защитников Украины из-за вмешательства дроноводов "Рубикона", враг продолжает уничтожаться на подходе к украинским позициям.

Что известно о подразделении "Рубикон"

Заметим, что "Рубикон" – подразделение в составе Войск беспилотных систем ВС РФ, которое специализируется и использует современные боевые беспилотные летательные аппараты российского производства и участвует в войне России против Украины. По мнению аналитиков и украинских военных, "Рубикон" является одной из самых эффективных структур в составе Минобороны России в сфере боевого применения дронов.

До августа 2025 года он находился в московском парке "Патриот", что стало известно благодаря сюжету российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Как узнали журналисты "Радио.Свобода", возглавляет "Рубикон" 37-летний полковник ВС РФ Сергей Будников, уроженец Белгорода. Ранее он служил в морской пехоте и артиллерии, а после 2022 года перевез семью ближе к границе с Украиной. Из открытых источников известно, что в 2023 году Будников неоднократно ездил через российско-украинскую границу на участках, которые контролировали оккупанты.

Ситуация возле Купянска – последняя информация

Напомним, в Купянске Харьковской области до сих пор остается малая небоеспособная группа российских военных в окружении. Они находятся в центре города, тогда как наступление врага в сторону Купянска-Узлового продолжается.

Также в конце января на Харьковщине российские оккупанты пытались прорваться в направлении Купянска-Узлового, который ранее "захватил" в своем лживом отчете начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Попытку вражеского штурма отбили бойцы 151-го отдельного разведывательного батальона.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ опровергли очередное заявление главкома российских сил о якобы захвате Купянска-Узлового. Украинские военные подтвердили, что поселок не только не находится под контролем захватчиков, но и даже не примыкает к непосредственной линии соприкосновения.

