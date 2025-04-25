Российское ПВО 'постаралось': в оккупированном Крыму произошел прилет в дом заместителя председателя Чечни. Видео

В пятницу, 25 апреля, в оккупированном Крыму произошел прилет в дом заместителя председателя Чечни Мурада Саидова в Саках. В результате атаки повреждения получил сам дом и автомобили, которые находились неподалеку.

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Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш". Там отметили, что попадание произошло из-за "точной" работы противовоздушной обороны РФ.

"Агенты движения "Атеш" сообщают, что сегодня утром был прилет в Саках. Зафиксировано попадание в дом заместителя председателя Чеченской Республики Мурада Саидова. В результате падения БПЛА есть повреждения самого дома и автомобилей, которые находились рядом", – говорится в сообщении.

Военное движение отметило, что украинские защитники не наносят удары по гражданским объектам, и этот инцидент является очередным подтверждением "некомпетентной работы российской ПВО". Однако это четкий сигнал для оккупантов и их единомышленников о том, что им пора покинуть украинский Крым.

Напомним, ночью, 25 апреля, ударные беспилотники были замечены вблизи аэродромов РФ в оккупированном Крыму. В частности, дроны были замечены в Новофедоровке, Каче, а также в Армянске и Красноперекопске, всего атака длилась пять часов.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным "Атеш", оккупанты начали активно перемещать военную технику по временно оккупированному Крымскому полуострову. Активнее всего перемещают средства ПВО, но сам процесс выглядит не только несогласованным, но и хаотичным. Военные колонны с техникой двигаются без понятной логистики.

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