Россия атаковала Балаклею в Харьковской области: пострадали восемь человек, в том числе – дети. Фото

В ночь на 16 июня российская армия совершила атаку с использованием дронов на город Балаклея в Харьковской области. В результате удара пострадали 8 человек, в том числе – двое детей.

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На месте попадания возникли пожары. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Ночной удар врага

"Ночью враг атаковал г. Балаклея беспилотниками. В результате обстрела пострадали 8 человек, среди которых 4-летняя девочка и 13-летний мальчик", – говорится в сообщении.

Также известно, что в результате обстрела возникли пожары в четырех частных жилых домах, загорелись подвальные помещения, автомобили, хозяйственные постройки и гараж.

На местах ударов работают спасатели, медики и другие экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрела.

Главные истории дня

Напомним, Балаклея уже не впервые оказывается под вражеской атакой. В конце мая российские войска нанесли удар по центру города, в результате чего пострадали мирные жители. Атака была осуществлена с помощью беспилотников, которые попали в центральную часть города. В результате обстрела зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры и ранения людей.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 15 июня Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. Погибли пять человек, пострадали десятки горожан, среди них – двое детей. Разрушения и пожары фиксировались практически во всех районах столицы, враг наносил удары по жилым домам и инфраструктуре, а также повредил Успенский собор на территории Киево-Печерской лавры.

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