Россия атаковала Белозерку из артиллерии: погибла 72-летняя женщина, есть пострадавшие

Страна-террорист продолжает атаковать Херсонщину с временно оккупированных территорий области. Вечером, 7 июня, россияне обстреляли Белозерку из артиллерии.

Видео дня

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин. Он отметил, что во время атаки погибла 72-летняя женщина. Еще два человека ранены.

"Час назад российская армия ударила из артиллерии по Белозерке. К сожалению, в результате обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получила 72-летняя женщина, которая в момент удара находилась в доме. Мои соболезнования родственникам погибшей", - написал в Telegram Прокудин.

Чиновник добавил, что также из-за атаки пострадали два человека. Взрывные и черепно-мозговые травмы и контузии получили 49-летний мужчина и 57-летняя женщина. Кроме того, у пострадавшего - осколочные ранения головы, туловища, рук и ног.

Бригада "скорой помощи" оказала обоим помощь на месте. От госпитализации они отказались.

Днем, 7 июня, российские оккупационные войска также сбросили взрывчатку с дрона по Антоновке на Херсонщине. В результате атаки пострадали двое мужчин и женщина.

Напомним, что войска Российской Федерации вечером в субботу, 7 июня, сбросили КАБы на Харьков. Предварительно, один человек погиб, многие получили ранения.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 7 июня российские оккупационные войска массированно обстреляли Харьков. Противник применил более 50 "Шахедов", ракеты и КАБы. В облпрокуратуре заявили, что это была самая масштабная атака на город с начала войны. Погибли три человека, пострадали более 20.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!