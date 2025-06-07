Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона по Антоновке: пострадали двое мужчин и женщина

Российские оккупационные войска сбросили взрывчатку с дрона по Антоновке на Херсонщине. В результате атаки пострадали двое мужчин и женщина.

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Об этом сообщил председатель Херсонской городской военной администрации Шанько Ярослав в своем Telegram-канале. Враг нанес удар около 13:00.

Отмечается, что двое мужчин в возрасте 59 и 60 лет получили осколочные ранения нижней части туловища в результате сброса взрывчатки с дрона. Также пострадала женщина 72 лет.

"Пострадавших доставили в больницу, где оказывают им необходимую медицинскую помощь", – отметил Шанько.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 7 июня российский дрон атаковал центр поселка Старый Салтов в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали три человека.

Также в ночь на субботу, 7 июня, российские оккупационные войска массированно обстреляли Харьков. Противник применил почти полсотни "Шахедов", а также ракеты и КАБы, прозвучало несколько десятков взрывов.

В разных районах Харькова зафиксирован ряд попаданий, в частности по территории предприятия, а также повреждены 18 многоквартирных домов и 13 частных дворов. Всего известно о 21 пострадавшем, среди них полуторамесячный младенец и 14-летняя девочка. Еще трех мирных харьковчан российская оккупационная армия убила этой ночью.

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