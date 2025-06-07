В Харькове на территории атакованного ночью предприятия могут находиться люди: связь с ними отсутствует

Ночью 7 июня российская террористическая армия нанесла удары по территории предприятия в Киевском районе Харькова. Вследствие обстрела там оказались заблокированными 6 человек.

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На данный момент продолжается поисково-спасательная операция. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По оперативной информации, на территории предприятия в Киевском районе, которое сегодня оказалось под вражеским ударом, вероятно, заблокированы шесть работников. В прокуратуре уточнили, что связь с этими людьми отсутствует.

По данным следствия, 7 июня ориентировочно с 3:00 до 5:00 вооруженные силы РФ совершили комбинированную атаку по Харькову – самую массированную с начала полномасштабной войны. По предварительным данным, враг применил более 50 беспилотников, четыре управляемых авиационных бомбы и ракету.

В Киевском районе областного центра зафиксирован ряд попаданий по территории предприятия. Вследствие атаки вспыхнул масштабный пожар. На данный момент известно, что пострадали пять работников: три женщины и двое мужчин.

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что в результате террористического обстрела Харькова зафиксированы повреждения 18 многоквартирных домов и 13 частных подворий. Также мэр сообщил, что в результате террористического ночного обстрела города 21 человек пострадал, среди них полуторамесячный младенец и 14-летняя девочка. Еще троих мирных харьковчан российская оккупационная армия убила.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 5 июня, российские оккупационные войска нанесли удары по Харькову. Сначала они атаковали город ракетой, а затем "Шахедами", под ударом был Слободской район. Прямые попадания зафиксировали в два жилых многоквартирных дома, известно о 18 пострадавших.

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