Враг ударил дроном по Старому Салтову на Харьковщине, трое пострадавших. Фото

В поселке Старый Салтов на Харьковщине российский дрон атаковал центр населенного пункта. В результате вражеской атаки пострадали три человека.

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Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. Отмечается, начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 7 июня примерно в 13:00 вражеский беспилотник попал в землю между магазином и церковью в центре Старого Салтова Чугуевского района. В результате взрыва повреждены автомобили.

Ранения получили две женщины в возрасте 46 и 52 лет, а также мужчина. Всех пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

Предварительно известно, что российские военные использовали дрон-камикадзе типа "Ланцет".

Прокуроры вместе со следователями полиции работают на месте и фиксируют все обстоятельства очередного военного преступления со стороны РФ. Все необходимые действия для расследования уже проводятся.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 7 июня, российские оккупационные войска массированно обстреляли Харьков. Противник применил почти полсотни "Шахедов", а также ракеты и КАБы, прозвучало несколько десятков взрывов.

В разных районах Харькова зафиксирован ряд попаданий, в частности по территории предприятия, а также повреждены 18 многоквартирных домов и 13 частных дворов. Всего известно о 21 пострадавшем, среди них полуторамесячный младенец и 14-летняя девочка. Еще трех мирных харьковчан российская оккупационная армия убила этой ночью.

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