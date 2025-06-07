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Появились новые фото из Харькова после адской ночи под обстрелом РФ

Катя Поплюйко
War
4 минуты
1,4 т.
Появились новые фото из Харькова после адской ночи под обстрелом РФ

Правоохранительные органы показали фото Харькова с последствиями комбинированной вражеской атаки в ночь на 7 июня. Сейчас известно о трех погибших и 20 пострадавших, среди которых – дети.

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Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. По факту совершенных военных преступлений начато досудебные расследования.

"По данным следствия, 7 июня ориентировочно с 3:00 до 5:00 вооруженные силы РФ осуществили комбинированную атаку по Харькову – самую массированную с начала полномасштабной войны. По предварительным данным, враг применил более 50 беспилотников, четыре управляемые авиационные бомбы и ракету", – говорится в сообщении.

Появились новые фото из Харькова после адской ночи под обстрелом РФ
Появились новые фото из Харькова после адской ночи под обстрелом РФ

Один дрон попал в девятиэтажку в Основянском районе, там возник пожар в квартирах с седьмого по девятый этаж, обвалились плиты. Также ударной волной повреждены соседние многоэтажные дома, музыкальная школа, административное здание, авто.

Появились новые фото из Харькова после адской ночи под обстрелом РФ
Появились новые фото из Харькова после адской ночи под обстрелом РФ

Среди жертв – женщины в возрасте 59 и 86 лет. 13 человек получили травмы, в частности, острая реакция на стресс наблюдается у 1,5 месячного мальчика. Ранения получили и 2 полицейских, которые проживали в доме. 23-летний мужчина и 26-летняя женщина находятся в медицинском учреждении.

Появились новые фото из Харькова после адской ночи под обстрелом РФ
Появились новые фото из Харькова после адской ночи под обстрелом РФ
Появились новые фото из Харькова после адской ночи под обстрелом РФ

Серия попаданий также произошла по территории предприятия в Киевском районе г. Харькова, там начался пожар. Известно о пяти пострадавших работниках – три женщины и двое мужчин.

Появились новые фото из Харькова после адской ночи под обстрелом РФ
Появились новые фото из Харькова после адской ночи под обстрелом РФ

Еще один вражеский дрон атаковал частный сектор этого района. Жертвой стал 32-летний мужчина, еще три человека получили ранения, среди них – 14-летняя девочка. Информация о последствиях постоянно обновляется.

Появились новые фото из Харькова после адской ночи под обстрелом РФ
Появились новые фото из Харькова после адской ночи под обстрелом РФ

"Под процессуальным руководством Слободской и Киевской окружных прокуратур г. Харькова начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины). Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции проводят комплексные процессуальные действия с целью надлежащей фиксации и расследования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 7 июня, оккупанты массово обстреляли Харьков. Для атаки враг привлек почти полсотни "Шахедов", а также ракеты и КАБы, в городе прозвучало несколько десятков взрывов. В результате ударов есть попадания в жилой дом, а также погибшие и пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на пятницу, 6 июня, страна-агрессор осуществила массированную атаку по Украине, с применением дронов, крылатых и баллистических ракет. К сожалению, на утро стало известно о повреждениях из-за попадания и падения обломков в ряде городов, там погибли и пострадали мирные жители.

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