Появились новые фото из Харькова после адской ночи под обстрелом РФ

Правоохранительные органы показали фото Харькова с последствиями комбинированной вражеской атаки в ночь на 7 июня. Сейчас известно о трех погибших и 20 пострадавших, среди которых – дети.

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Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. По факту совершенных военных преступлений начато досудебные расследования.

"По данным следствия, 7 июня ориентировочно с 3:00 до 5:00 вооруженные силы РФ осуществили комбинированную атаку по Харькову – самую массированную с начала полномасштабной войны. По предварительным данным, враг применил более 50 беспилотников, четыре управляемые авиационные бомбы и ракету", – говорится в сообщении.

Один дрон попал в девятиэтажку в Основянском районе, там возник пожар в квартирах с седьмого по девятый этаж, обвалились плиты. Также ударной волной повреждены соседние многоэтажные дома, музыкальная школа, административное здание, авто.

Среди жертв – женщины в возрасте 59 и 86 лет. 13 человек получили травмы, в частности, острая реакция на стресс наблюдается у 1,5 месячного мальчика. Ранения получили и 2 полицейских, которые проживали в доме. 23-летний мужчина и 26-летняя женщина находятся в медицинском учреждении.

Серия попаданий также произошла по территории предприятия в Киевском районе г. Харькова, там начался пожар. Известно о пяти пострадавших работниках – три женщины и двое мужчин.

Еще один вражеский дрон атаковал частный сектор этого района. Жертвой стал 32-летний мужчина, еще три человека получили ранения, среди них – 14-летняя девочка. Информация о последствиях постоянно обновляется.

"Под процессуальным руководством Слободской и Киевской окружных прокуратур г. Харькова начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины). Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции проводят комплексные процессуальные действия с целью надлежащей фиксации и расследования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 7 июня, оккупанты массово обстреляли Харьков. Для атаки враг привлек почти полсотни "Шахедов", а также ракеты и КАБы, в городе прозвучало несколько десятков взрывов. В результате ударов есть попадания в жилой дом, а также погибшие и пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на пятницу, 6 июня, страна-агрессор осуществила массированную атаку по Украине, с применением дронов, крылатых и баллистических ракет. К сожалению, на утро стало известно о повреждениях из-за попадания и падения обломков в ряде городов, там погибли и пострадали мирные жители.

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