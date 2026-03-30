Россия атаковала Днепропетровщину: погиб человек, много раненых. Фото

В течение 30 марта российские оккупационные войска почти 70 раз атаковали два района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Под ударом были Никопольщина и Криворожье, из-за обстрелов один человек погиб, 12 получили ранения.

Об этом вечером в понедельник сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. В результате обстрелов возникали пожары, они уже ликвидированы, отметили в ГСЧС.

Что известно об атаках РФ на область

Как рассказали в полиции, около 13:30 российские войска направили FPV-дрон на одну из центральных улиц Никополя. В момент взрыва в эпицентре находились восемь человек, которые получили травмы различной степени тяжести – четверо мужчин и четверо женщин в возрасте от 22 до 64 лет. Мужчины 45 и 54 лет госпитализированы в тяжелом состоянии, добавили в ОВА.

После 16:00 оккупанты нанесли артиллерийский удар по одному из сел Покровской сельской громады. Вследствие обстрела смертельные ранения получил 65-летний мужчина. Еще двое местных жителей – мужчины 55 и 62 лет – получили ранения и обратились за помощью к медикам.

Также после обеда вражеский беспилотник попал по Мировской громаде Никопольщины – пострадала 73-летняя женщина. Она госпитализирована, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Кроме того, в районе повреждены многоквартирные дома, частные дома, автомобили, магазины и учебное заведение.

На Криворожье россияне попали по Зеленодольской и Грушевской громадам. Там повреждены дома и солнечная панель. В Грушевской громаде пострадал 68-летний мужчина. Он в больнице в состоянии средней тяжести.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину. Враг применил 165 средств воздушного нападения: одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 164 дрона различных типов. Силы ПВО обезвредили 150 вражеских беспилотников. Зафиксированы попадания на ряде локаций.

