Россия атаковала Украину ракетой и 164 дронами: украинские воины обезвредили 150 вражеских беспилотников

В ночь на 30 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 165 средств воздушного нападения: одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 164 дрона разных типов. Силы ПВО обезвредили 150 вражеских беспилотников .

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Во время очередной ночной атаки противник атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма, а также 164 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений российского Брянска, Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также с Чауды и Гвардейского в Крыму.

Враг задействовал для атаки около 90 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 150 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 12 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в Воздушных силах.

Последствия российских обстрелов

Пострадала от вражеских ударов ночью Днепропетровщина: над областью силы ПВО сбили 18 ударных дронов врага.

Как рассказал начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, россияне более 10 раз атаковали три района области беспилотниками и артиллерией.

В Синельниковском районе захватчики обстреливали Петропавловскую и Васильковскую громады. Загорелись многоквартирный дом, гараж и автомобиль.

В Кривом Роге в результате вражеской атаки повреждена инфраструктура. Попали россияне и по Зеленодольской громаде.

В Никопольском районе под ударом были Никополь и Мировская громада.

"К медикам обратилась еще одна женщина, пострадавшая из-за вчерашней атаки на район. Ей оказали помощь, будет лечиться амбулаторно", – добавил Ганжа.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в результате удара России по Краматорску, 13 человек получили ранения, трое погибли, среди них – 13-летний мальчик.

Также на Херсонщине российский обстрел повредил женский монастырь.

Кроме того, враг коварно ударил по дому на Сумщине: старшая сестра погибла, младшая – в сверхтяжелом состоянии.

А на Днепропетровщине в результате обстрелов войск РФ есть раненые, побиты здания и солнечные панели.

