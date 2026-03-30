На Херсонщине российский обстрел повредил женский монастырь. Фото

В воскресенье, 29 марта, войска страны-террориста обстреляли село Приозерное Белозерской общины на Херсонщине. В частности, под удар попал Благовещенский женский монастырь во время воскресной литургии.

Были повреждены келейный корпус, хозяйственные постройки и окна храма. Пострадавших нет. Об этом сообщили в Херсонской епархии украинской православной церкви (УПЦ).

"29 марта 2026 года, в результате массового обстрела Белозерской территориальной общины российскими войсками, во время Воскресной Божественной литургии был обстрелян Благовещенский женский монастырь в селе Приозерное", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате прямого попадания на территорию монастыря, нанесены значительные повреждения келейному корпусу, хозяйственным помещениям и выбиты окна храма.

"Слава Богу, пострадавших нет", – резюмировали очередное российское преступление в религиозном учреждении.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 29 марта, враг снова бил по Днепропетровщине. В результате обстрелов есть раненые, побиты здания и солнечные панели.

Кроме того, днем 29 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Краматорск Донецкой области. В результате вражеского обстрела погибли трое мирных жителей, среди них 13-летний мальчик.

Напомним, в этот же день в Херсоне около 10:50 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль. В момент атаки в машине находились два человека.

В результате взрыва 43-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла на месте. Ранения также получил 74-летний мужчина.

Также OBOZ.A сообщал, 28 марта российский дрон упал возле дома культуры в селе Пересадовка на Николаевщине. Во время удара неподалеку отдыхала молодежь. Услышав взрыв, местные жители бросились на место происшествия.

