На Херсонщине российский обстрел повредил женский монастырь. Фото

Анна Павлова
На Херсонщине российский обстрел повредил женский монастырь. Фото

В воскресенье, 29 марта, войска страны-террориста обстреляли село Приозерное Белозерской общины на Херсонщине. В частности, под удар попал Благовещенский женский монастырь во время воскресной литургии.

Были повреждены келейный корпус, хозяйственные постройки и окна храма. Пострадавших нет. Об этом сообщили в Херсонской епархии украинской православной церкви (УПЦ).

На Херсонщине российский обстрел повредил женский монастырь. Фото
На Херсонщине российский обстрел повредил женский монастырь. Фото
На Херсонщине российский обстрел повредил женский монастырь. Фото

"29 марта 2026 года, в результате массового обстрела Белозерской территориальной общины российскими войсками, во время Воскресной Божественной литургии был обстрелян Благовещенский женский монастырь в селе Приозерное", – говорится в сообщении.

На Херсонщине российский обстрел повредил женский монастырь. Фото
На Херсонщине российский обстрел повредил женский монастырь. Фото

Отмечается, что в результате прямого попадания на территорию монастыря, нанесены значительные повреждения келейному корпусу, хозяйственным помещениям и выбиты окна храма.

На Херсонщине российский обстрел повредил женский монастырь. Фото
На Херсонщине российский обстрел повредил женский монастырь. Фото

"Слава Богу, пострадавших нет", – резюмировали очередное российское преступление в религиозном учреждении.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 29 марта, враг снова бил по Днепропетровщине. В результате обстрелов есть раненые, побиты здания и солнечные панели.

Кроме того, днем 29 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Краматорск Донецкой области. В результате вражеского обстрела погибли трое мирных жителей, среди них 13-летний мальчик.

Напомним, в этот же день в Херсоне около 10:50 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль. В момент атаки в машине находились два человека.

В результате взрыва 43-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла на месте. Ранения также получил 74-летний мужчина.

Также OBOZ.A сообщал, 28 марта российский дрон упал возле дома культуры в селе Пересадовка на Николаевщине. Во время удара неподалеку отдыхала молодежь. Услышав взрыв, местные жители бросились на место происшествия.

