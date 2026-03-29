Враг бил по Днепропетровщине: есть раненые, побитые здания и солнечные панели. Фото

Страна-террорист не прекращает обстрелы украинских городов. В воскресенье, 29 марта, враг снова бил по Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа. В результате обстрелов есть раненые, побиты здания и солнечные панели.

"Четыре человека получили ранения. Почти 30 раз враг атаковал три района области", – сообщил чингвник по состоянию на 18.30 29 марта.

Кроме того:

– На Никопольщине под ударом были райцентр, Покровская и Марганецкая общины. Уничтожен частный дом, еще 15 – повреждены. Изуродованы админздание, многоквартирные дома, хозяйственные постройки, солнечные панели. Избиты гаражи и машины. Ранения получили три человека. 58-летний пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести. 60-летняя женщина и 66-летний мужчина будут лечиться амбулаторно.

– На Криворожье россияне попали по самому Кривому Рогу, Зеленодольской и Софиевской общинах. Возник пожар. Повреждено предприятие.

– В Межевской громаде, что на Синельниковщине, уничтожено авто и изуродовано жилье. Раненая 23-летняя женщина будет лечиться амбулаторно.

Ранее сообщалось, что днем 29 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Краматорск, в Донецкой области. В результате вражеского обстрела погибли трое мирных жителей, среди них 13-летний мальчик.

Напомним, в этот же день в Херсоне около 10:50 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль. В момент атаки в машине находились два человека.

В результате взрыва 43-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла на месте. Ранения также получил 74-летний мужчина.

Также OBOZ.UA сообщал, 28 марта российский дрон упал возле дома культуры в селе Пересадовка на Николаевщине. Во время удара неподалеку отдыхала молодежь. Услышав взрыв, местные жители бросились на место происшествия.

