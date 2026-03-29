Враг коварно ударил по дому на Сумщине: старшая сестра погибла, младшая – в сверхтяжелом состоянии

Страна-террорист продолжает убивать гражданское население Украины. В субботу, 28 марта, враг коварно ударил по дому на Сумщине.

Старшая сестра погибла, а младшая госпитализирована в сверхтяжелом состоянии. Об этом сообщили в Сумской ОГА.

"В сверхтяжелом состоянии остается 6-летняя девочка, раненная в результате российского обстрела в Сумской области. Ребенка доставили в больницу, прооперировали. Сейчас медики борются за ее жизнь, консультируются со специалистами "Охматдета". По медицинским показаниям транспортировка пока невозможна", – говорится в сообщении.

Отмечается, что атака состоялась 28 марта, около обеда. Враг обстрелял один из населенных пунктов Зноб-Новгородской общины. Под удар попал жилой дом, где находились две сестры.

"К сожалению, 20-летняя девушка погибла. Младшая – получила тяжелые ранения. Родители также пострадали, им оказали необходимую помощь. Сейчас они рядом с дочерью. Искренние соболезнования семье. молимся за жизнь ребенка", – рассказали в ОВА.

По информации, которую обнародовали в Офисе генпрокурора, враг, по предварительным данным, обстрелял из артиллерии дом мирных жителей в Зноб-Новгородской общине Шосткинскогорайона около 12:00.

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки. Осуществляется досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении ОГПУ.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 29 марта, враг снова бил по Днепропетровской области. В результате обстрелов есть раненые, побиты здания и солнечные панели.

Кроме того, днем 29 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Краматорск Донецкой области. В результате вражеского обстрела погибли трое мирных жителей, среди них 13-летний мальчик.

Напомним, в этот же день в Херсоне около 10:50 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль. В момент атаки в машине находились два человека.

В результате взрыва 43-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла на месте. Ранения также получил 74-летний мужчина.

Также OBOZ.A сообщал, 28 марта российский дрон упал возле дома культуры в селе Пересадовка на Николаевщине. Во время удара неподалеку отдыхала молодежь. Услышав взрыв, местные жители бросились на место происшествия.

