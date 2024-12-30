Россия атаковала дроном пригород Херсона: пострадали люди

Российские оккупационные войска вечером в воскресенье, 29 декабря, снова атаковали населенный пункт Антоновка около Херсона. В результате очередного террористического преступления оккупантов пострадали местные жители.

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В частности, ранения получили мужчина и женщина 62-летнего возраста. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Херсонской областной военной администрации.

"Около 21:30 под ударом вражеского беспилотника оказались жители Антоновки. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадали 62-летние мужчина и женщина", – говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что пострадавших госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. У пострадавшего диагностировали взрывную травму и обломочные ранения ног. У его жены – контузия и перелом голеней.

Напомним, что ранее в Центре стратегических коммуникаций отметили, что российские оккупационные войска хотят снова оккупировать Херсон, однако у врага нет ни сил, ни средств для того, чтобы форсировать Днепр.

В то же время оккупанты пытаются распространять панику среди жителей Херсона. Именно на это направлены беспрерывные хаотические удары по городу. Таким образом, враг пытается подорвать у горожан доверие к ВСУ и высшему руководству Украины.

Ранее в Силах обороны юга сообщали, что российские оккупанты не прекращают попыток продвинуться на южном направлении к Херсону. Их целью была и остается высадка на казацкий остров, также они активизировались и на острове Большой Потемкинский.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска 29 декабря обстреляли из артиллерии село Загрызовое в Харьковской области. Под ударом оказались частные дома. В результате обстрела ранения получили двое гражданских.

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