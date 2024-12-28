'Не имеют сил, чтобы форсировать Днепр': в Центре стратегических коммуникаций объяснили замысел врага на Херсонщине

Оккупанты пытаются распространять панику среди жителей Херсона. Именно на это направлены беспрерывные хаотические удары по городу. Таким образом, враг пытается подорвать у горожан доверие к ВСУ и высшему руководству Украины.

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Так считают Центр стратегических коммуникаций. Причем, как отмечают специалисты "Справді", это касается не только Херсона, но и вообще Украины.

Напомним: в последнее время в Херсоне, где оккупанты устроили настоящую охоту дронами на штатских людей, участились взрывы – враг обстреливает город из артиллерии. Недавно таким обстрелом россияне пытались отвлечь внимание ВСУ от попытки высадить ДРГ в островной зоне на правом берегу Днепра.

Но на самом деле у захватчиков не хватит сил и ресурсов на попытку штурма и захвата Херсона, отмечают в Центре.

"Освобождение Херсона в ноябре 2022 года стало тяжелым ударом по авторитету Путина, хотя и Россия не отказалась от намерений оккупировать город во второй раз. Однако попытки форсирующих действий заканчиваются для оккупантов потерями живой силы и техники. По состоянию на данный момент у оккупантов нет наступательных сил и средств для того, чтобы форсировать Днепр и добраться до Херсона", – подчеркивают специалисты.

Также это утверждают украинские военные. По их словам, количество войск агрессора на Приднепровском направлении остается постоянным. Причем, попытки накопления сил обычно мгновенно фиксируются Силами обороны Украины.

Попытки форсировать Днепр малыми силами, мягко говоря, бесперспективны.

"Российская пропаганда пытается распространять панику среди жителей Херсонщины и в украинском обществе, тем самым подорвать доверие к ВСУ и высшему военно-политическому руководству Украины", – резюмирует Центр.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты даже отказываются забирать с островов в Херсонской области тела своих солдат, ликвидированных Силами обороны Украины. Они бросают своих подчиненных в убийственные штурмы, а затем не хотят эвакуировать "двухсотых", чтобы не платить их семьям выплаты.

Ранее в Силах обороны юга сообщали, что российские оккупанты не прекращают попыток продвинуться на южном направлении к Херсону. Их целью была и остается высадка на остров Казацкий, также они активизировались и на острове Большой Потемкинский.

В свою очередь партизаны сообщают, что в Херсонской области участились случаи, когда военные армии России совершают самоубийства. Причины – репрессии со стороны командования, особенно против тех, кто отказывается идти на бессмысленные штурмы.

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