'Все что угодно, но только не оккупация': россияне обстреливают Херсон и пытаются прорваться на острова

Херсон после деоккупации осенью 2022 года подвергается частым российским обстрелам. Однако в последнее время российские захватчики особенно жестоко бьют по городу. Под обстрелы попадают жилые дома, больницы, учебные заведения, автомобили, враги охотятся за мирными людьми с дронов. Сейчас в городе и его окрестностях по некоторым данным осталась всего 50-60 тысяч жителей. Однако город держится, работают магазины, ходит общественный транспорт, есть свет, вода, тепло. Дети учатся в школах и даже работают кружки и библиотеки.

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Российские дроны охотятся на людей

Херсон вновь атакуют российские войска. 20 декабря город пережил одну из самых тяжелых ночей, когда оккупанты пытались вновь штурмовать Херсон. Хотя они делают это не первый раз, они пытаются захватить контроль над островами между правым и левым берегом, и это очень удобная позиция для обстрелов.

А в ночь на 20 декабря был очень сильный штурм, ВСУ все отбили.

"Город обстреливали всем, чем возможно. Хорошо было слышно минометы, семь КАБов сбросили только на Антоновку, обстреляли онкодиспансер. Особенность тревоги в Херсоне в том, что она звучит, когда зафиксировали что летит. А кроме этого постоянно над городом летают дроны", – описывает ситуацию редактор херсонского издания Кавун.сіті Евгения Вирлич.

Журналист отмечает, что дроны раскидывают мины-лепестки, а теперь еще добавились такие "ежи", на которые наезжает автомобиль и прокалывает колеса, таким образом становится целью для дрона. Водитель за рулем не слышит подлета дрона. Поэтому херсонцы теперь маякуют водителям на дороге, если видят, что над авто летит дрон.

"Россияне в своих телеграм-каналах пишут, что все, что движется для них является законной целью. Поэтому дроны обстреливают скорую помощь, общественный транспорт. Вот 1 декабря попали в маршрутку, там погибли три человека, среди них зоо волонтерка, которая занималась животными в Антоновке. Могут охотиться даже за людьми. Если человек идет вдоль дороги, то дрон может сбросить снаряд и на него. Я сама как-то убегала от такого дрона. И спрятаться от него в подземном переходе невозможно, он и туда может залететь", – говорит Вирлич.

Кружки для детей в укрытиях

По некоторым подсчетам в Херсоне и прилегающих селах сейчас живет от 50 до 60 тысяч людей, это треть жителей, которые находились тут до 24 февраля 2022 года.

После последнего обстрела часть людей временно выехали, чтобы переждать горячую фазу, некоторые из них уже вернулись, либо ездят туда-сюда, навещают свое жилье.

Школы и детские садики сейчас не работают, школьники учатся дистанционно. Вузы выехали в другие регионы Украины. Херсонцы приспособились к жизни и работе в подземных укрытиях. В городе есть специальные хабы в укрытиях, куда могут прийти дети в кружки позаниматься.

Только местные знают, где они находятся, а сами хабы в целях безопасности часто меняют место дислокации. Телефоны и электронная почта, чтобы узнать куда вести ребенка, передается из рук в руки, публично нигде не афишируется.

В больницах есть укрытия. По словам Вирлич, когда россияне обстреляли онкодиспансер, то не было пострадавших. Люди уже натренированы и в случае опасности пациентов спускают в укрытия. Врачи работают, в случае отсутсвия нужного специалиста можно поехать на обследование в Николаев или Одессу.

Работают кофейни и библиотеки

В Херсоне работают несколько супермаркетов, различные магазины. Продуктов хватает, хотя большого выбора как раньше нет. Это и понятно – людей меньше и поставщики ориентируются на спрос. Работают даже рынки, хотя находиться там не безопасно.

Также есть почта, можно получать и отправлять посылки.

В городе ходит общественный транспорт, а троллейбусы возят бесплатно. Конечно, очень мешают обстрелы, после которых в разных частях Херсона может отсутствовать электричество. Но ремонтные бригады работают очень быстро.

Когда нет электричества, то нет и воды, поскольку не работают насосы. А если последствия обстрелов продолжительные, то возникают перебои и со связью.

Когда в результате обстрелов пропало электричество в Херсонской и Николаевской областях на несколько дней, то питьевую воду людям доставляли.

Есть микрорайоны, где есть постоянные проблемы. Например, микрорайон Остров, он постоянно подвергается атакам и там воды нет вообще, поэтому там есть пункты выдачи воды. В микрорайонах Антоновка, Садовое, Приднепровское возле Днепра, там уже в течение двух лет нет света, воды и газа, но люди там живут.

Тепло в городе есть, но опять же из-за обстрелов бывают перебои, не везде его могут подать. В некоторых домах тепла нет потому что оттуда жильцы выехали и нет смысла дома отапливать.

В городе работают кофейни. Чиновники ходят на работу и, если что, спускаются в подвалы, а сотрудники офисов часто работают удаленно.

В Херсоне даже действуют библиотеки, которые уцелели. Недавно обстреляли библиотеку им. Леси Украинки. Ее быстро восстановили, уже привезли новые книжки и даже открыли центр административных услуг, поскольку там есть укрытие.

"Люди, конечно, устали от обстрелов. Но в целом настроение такое: все, что угодно, только без россиян. Потому что люди пережили оккупацию и знают, что там хуже. Когда ты под обстрелами, то у тебя есть выбор: выехать или нет. А когда ты в оккупации у тебя даже такого выбора нет. Конечно, жители боятся российского наступления, очень внимательно к этому относятся. Многие читают российские паблики, чтобы знать, что у них в головах. Видят, как они планируют обстрелы и радуются этому", – говорит Евгения.

Жительница Херсона Валентина также рассказывает, что сейчас в городе очень сильные обстрелы.

"Россияне постоянно нас обстреливают, но сейчас особенно оживились. Ходить по улицам опасно. Но мы не закрываемся в квартирах, выходим в магазин за продуктами, в аптеку. Работает даже доставка еды. Я недавно ходила в парикмахерскую, моя мастер тоже никуда не уезжает, говорит, что только тут чувствует себя хорошо", – рассказывает OBOZ.UA Валентина.

Единственное что беспокоит женщину: чтобы враг вновь не захватил город. Говорит, что очень тяжело переживала оккупацию.

"Мы ко всему готовы, только не оккупация, я не смогу этого пережить. Мне постоянно подруга звонит и зовет в Польшу, говорит, что есть работа, можно сразу выходить. Спокойно спать без обстрелов. Но я не могу бросить свой город, родных друзей. Надеюсь только на хлопцев из ВСУ", – говорит Валентина.