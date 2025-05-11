Россия атаковала Херсон из артиллерии: есть разрушения и пострадавшие. Видео
Оккупанты страны-агрессора РФ днем в воскресенье, 11 мая, накрыли Херсон огнем из артиллерии, под удар попал многоэтажный жилой дом в Корабельном районе. Вследствие обстрела две женщины 76 и 57 лет получили ранения.
Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он также обнародовал видео с места прилета.
"На видео – многоэтажка в Корабельном районе Херсона, по которой сегодня днем ударили российские снаряды", – написал чиновник.
Вследствие обстрела повреждены балконы и разбиты окна, добавил чиновник.
В больницу с осколочными ранениями госпитализировали 76-летнюю женщину.
За медицинской помощью также обратилась 57-летняя женщина, которая в момент прилета находилась на улице.
У нее диагностировали минно-взрывную травму и перелом руки и оказали необходимую помощь. В дальнейшем пострадавшая будет лечиться амбулаторно.
В ряде квартир вылетели стекла.
"Женщина была в доме, повезло. Как раз была не напротив (окон. – Ред.)", - рассказал один из жителей обстрелянного дома.
Другой сказал, что только недавно вставил стекло, как снова "прилетело". Стеклом засыпало всю комнату.
"Эту раму вывернуло, все стекла вылетели. Я была в коридоре, дочь в кухне", - рассказала еще одна жительница Херсона.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 мая РФ устроила массированную атаку дронами-камикадзе по Украине. Враг запустил "Шахеды" впервые за три дня, которые по легенде Кремля, должны были бы стать "перемирием" по случаю 9 мая.
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