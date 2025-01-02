Россия атаковала Херсонщину из артиллерии и дронами: семь раненых

На освобожденной части Херсонской области в четверг, 2 января, российскими оккупантами были ранены семь мирных граждан. Захватчики вновь били по населенным пунктам Херсонщины из артиллерии и с помощью дронов.

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Как сообщила прокуратура Херсонской области, данные о пострадавших были актуализированы в 17:30. Правоохранителями было начато еще одно досудебное расследование в уголовных производствах по фактам совершения военных преступлений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, утром захватчики атаковали Корабельный район Херсона. Для нанесения ударов враг применил ствольную артиллерию. Один из российских снарядов попал в маршрутный автобус с пассажирами.

В результате обстрела областного центра ранения получили пять пассажиров маршрутки, уточнили в прокуратуре.

Позже еще двое мужчин в Станиславе получили травмы и ранения после сброса врагом взрывчатки из дрона.

"Состояние одного из пострадавших – тяжелое. Повреждены по меньшей мере 10 гражданских объектов, среди которых частные и многоквартирные дома, автотранспорт", – отметили в прокуратуре.

1 января россияне также обстреливали Херсон; в тот день под вражеским огнем оказался Днепровский район города. В результате указанного обстрела погиб мужчина. Погибшему было всего 23 года, это волонтер, который был героическим человеком и постоянно помогал херсонцам.

Херсон после деоккупации осенью 2022 года подвергается частым российским обстрелам. Однако в последнее время захватчики особенно жестоко бъют по городу и дронами охотятся на мирных людей. Сейчас в городе, где до оккупации жило 370 тысяч человек, осталось не больше 50 тысяч.

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