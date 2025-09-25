Россия запустила по Украине 176 дронов, атака продолжается: в Воздушных силах рассказали, сколько БПЛА сбито

В ночь на 24 сентября страна-террорист Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 176 средств воздушного нападения: ракету и дроны различных типов. Силы ПВО обезвредили 150 БПЛА.

Зафиксировано попадание в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно о российской атаке

Очередную воздушную атаку россияне начали около 18:00 24 сентября.

В течение ночи враг атаковал ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ., Чауда – ВОТ Крыма, около 100 из них – "Шахеди".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 150 вражеский БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

"Атака продолжается! Кроме того, с севера зашли новые группы ударных БпЛА. Соблюдайте меры безопасности!" – указано в сообщении.

Последствия российской атаки

По сообщению главы Кировоградской ОГА Андрея Райковича, этой ночью оккупанты целились по объекту инфраструктуры в регионе.

"Зафиксировано повреждение нескольких жилых домов. От электроснабжения частично отключены 3 населенных пункта. Самое главное – обошлось без пострадавших. Все соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий", – написал он.

А глава Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что воздушные тревоги в регионе звучали, но, к счастью, обошлось без последствий.

"Наши защитники успешно обезвредили 10 российских БПЛА", – указано в сообщении.

Вечером и ночью продолжались атаки и в Днепропетровской области. По словам председателя местной ОВА Сергея Лысака, агрессор бил из РСЗО "Град", артиллерии и БПЛА по Никопольщине и Марганецкой и Покровской громадах.

"Защитники неба уничтожили над Днепропетровщиной 5 беспилотников", – написал он.

Напомним, 24 сентября российские оккупанты нанесли комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Враг направил туда две баллистические ракеты "Искандер". Среди личного состава украинских войск есть погибшие.

Как писал OBOZ.UA, 24 сентября Константиновка Донецкой области подверглась серьезному вражескому обстрелу. В результате российской атаки погибли два человека, еще восемь получили ранения. Предварительно, противник применил три ФАБ-250 с модулем УМПК.

