Россия атаковала Украину дронами: защитники неба обезвредили 79 из 94 вражеских БпЛА

В ночь на 27 апреля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 94 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 74 цели.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 27 апреля (с 18:00 26 апреля) противник атаковал 94 ударными БпЛА типа "Шахед" (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (ВОТ АР Крым).

"Шахедов" россияне во время атаки использовали около 60.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 74 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

Последствия вражеских ударов

Под ударами на этот раз находилась Полтавщина. Утром в Полтавском районе зафиксировано падение вражеского БпЛА. Последствия уточняются, заявил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

Он добавил, что на момент сообщения обращений о пожарах или пострадавших в экстренные службы не поступало.

На Днепропетровщине под ударами российских дронов находились два района.

На Никопольщине враг атаковал Никополь, Марганецкую и Червоногригорьевскую громады. Горел многоквартирный дом.

В Криворожском районе под ударом была Лозоватская громада. Повреждена инфраструктура.

Обошлось без пострадавших, утверждает начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью Россия дронами атаковала Одессу. После удара местные власти сообщили о по меньшей мере 11 пострадавших. Повреждены жилые дома и отель.

Также накануне РФ атаковала АЗС на Сумщине. На месте удара разгорелся масштабный пожар.

