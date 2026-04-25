Россия атакует Украину 'Шахедами', есть попадания в нескольких областных центрах: подробности

В ночь на 25 апреля российские оккупационные войска совершили атаку"Шахедами" по нескольким городам Украины. Под ударом оказались Харьков, Днепр и Шостка, где зафиксированы взрывы и попадания.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании вражеского беспилотника в многоэтажку в Салтовском районе. Также информацию об атаке распространяли мониторинговые ресурсы, которые фиксировали движение дронов и последствия ударов в разных регионах.

В Харькове удар пришелся по жилому сектору. По словам Терехова, беспилотник попал в многоэтажный дом, что повлекло повреждения.

В Днепре в результате атаки возник масштабный пожар. Местные жители слышали серию взрывов, которые, как уточнил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, связаны с работой противовоздушной обороны.

Он отметил: "Звуки взрывов, которые были слышны в Днепре, – это боевая работа наших сил противовоздушной обороны". Это подтверждает, что часть целей удалось уничтожить еще на подлете, хотя точные результаты не уточнялись.

Движение беспилотников

По состоянию на 00:30 в воздушном пространстве Украины фиксировались одиночные беспилотники смешанного типа. Новые группы БпЛА заходили на Богодуховский район Харьковской области и со стороны акватории Черного моря.

Уже в 01:30 ситуация усложнилась. Группа примерно из 20 дронов двигалась в направлении Измаильского района Одесской области, в частности на Килию и Измаил. Еще одна группа, более 10 беспилотников, находилась в Конотопском и Роменском районах Сумской области.

Ближе к 01:52 четыре беспилотника прошли через Конотопский район в направлении Черниговской области, в частности на Прилуки и Нежин. Всего, по оценкам мониторинговых каналов, в направлении Измаила уже заходило более двух десятков дронов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Украина начала использовать новый беспилотный авиационный комплекс "Швидун", специально разработанный для перехвата вражеских ударных дронов. Этот украинский дрон уже зарекомендовал себя как один из самых эффективных перехватчиков "Шахедов".

В марте 2026 года украинские перехватчики продемонстрировали рекордные результаты, уничтожив более 33 тысяч вражеских беспилотников различных типов. Это вдвое больше, чем в предыдущем месяце.

