Хорошая инфографика, подготовленная проектом Texty на основе данных международной инициативы ACLED (Armed Conflict Location & Event Data) — удары российских ракет, авиации, артиллерии и дронов по Украине за чуть более года.

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Наглядно видно наличие у Украины глубокого тыла и полную беспомощность России влиять на него своим вооружением.

Есть целые регионы, города и местности, которые вообще не видели войны и ударов.

Во-первых, это дополняет, почему Россия ведет тактику террора, нанося удары по гражданской инфраструктуре: она просто не в состоянии соответствовать своим же заявлениям.

В 2022 году Кремль обещал бомбить границу с Польшей и уничтожать все поставки — но этого и близко не произошло.

Во-вторых, наглядно видно одну из сильных сторон Украины — ее масштаб.

Как самое большое государство Европы, она обладает пространством, позволяющим организовывать инфраструктуру и подземные заводы, например, в Карпатах.

И такое уже делается.

На тех скудных официальных фото, которые время от времени публикует Киев, видно, что фабрики, склады и цеха по производству ракет и дронов, судя по всему, располагаются под землей.

Украина — большое государство, и это стратегическое преимущество.

Его грех не использовать.

Например, у нас, в крошечном Израиле, такого "бонуса" просто нет: география не оставляет глубины, и это вынуждает нас всегда вести войну на территории врага.

Так или иначе, войну всегда нужно переносить на территорию врага и воевать именно там — вне зависимости от размеров вашей страны.

Просто у нас, в Израиле, другого выбора попросту нет (вроде той же тактики "Мотти", например).