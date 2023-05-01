Россия бросает на Бахмут новые штурмовые группы, но ВСУ контратакуют врага на отдельных участках, – Сырский

На Бахмутском направлении фронта в Украине продолжаются интенсивные боевые действия. Российские оккупационные войска провели многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций, однако действия врага потерпели неудачу.

Видео дня

На отдельных участках города враг был контратакован подразделениями сил обороны и оставил некоторые позиции. Об этом сообщил командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский по результатам очередной поездки на передовую.

Он подчеркнул, что ситуация остается достаточно сложной, в попытке продвинуться вперед враг прилагает максимум усилий и не считается с безумными потерями. В бой постоянно бросают новые штурмовые группы ЧВК "Вагнера", бойцов других частных компаний, десантников, однако, несмотря на это, взять город под контроль противнику не удается.

Напомним: воины 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода сообщили, что выбили группировку врага с позиции "Бассейна" под Бахмутом. Несколько месяцев подряд она была "костью в горле" для Вооруженных сил Украины, но в результате успешной операции около 40 оккупантов сбежали, еще несколько взяты в плен, некоторые были уничтожены.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ВСУ продолжают держать под своим контролем трассу, которой в Бахмут Донецкой области поставляются ресурсы и обеспечение. Российские оккупационные войска далеки до захвата "дороги жизни";

– воины ССО продолжают выполнять боевые задачи в городе Бахмуте. Защитники Украины противостоят захватчикам в ближних стрелковых боях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!