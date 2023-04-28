Враг бросает на Бахмут все силы: воины ССО показали новые кадры из разрушенного города. Видео
В Вооруженных силах Украины показали новые кадры обороны Бахмута. Воины Сил специальных операций продолжают выполнять боевые задачи в городе-крепости.
Соответствующее видео 28 апреля опубликовала пресс-служба Командования Сил спецопераций ВСУ. "Воины ССО Украины в Бахмуте. Кадры боев за город, снятые операторами группы специального назначения при выполнении боевых задач", – говорится в публикации (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
На видео видно, как защитники Украины противостоят захватчикам в ближних стрелковых боях.
По данным Генерального штаба ВСУ, на 429-е сутки войны в Бахмуте продолжаются бои.
Враг вел безуспешные атаки в направлении Богдановки. От вражеских обстрелов пострадали ряд населенных пунктов Донецкой области.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В Генштабе ВСУ заявили, что Бахмут стал фактически непригодным для жизни. Из-за постоянных обстрелов оттуда почти невозможно эвакуировать оставшихся гражданских.
– Бахмут и Марьинка остаются эпицентром боевых действий, Силы обороны Украины мужественно держат там оборону.
– Военный ВСУ заявил, защитники Украины в Бахмуте готовят "небольшой сюрприз" для врага. Ситуация сложная, продолжаются бои как за город, так и за "дорогу жизни".
– Украинские воины пытаются сохранить контроль над "дорогой жизни". В ВСУ показали, как зачищали позиции противника вблизи этой автодороги.
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