Россия бросает в бой плохо подготовленных новичков: темпы наступления снизились, а потери только выросли. Анализ ISW

Страна-агрессор РФ продолжает нести большие потери личного состава в ходе наступательных действий в Украине. Более того, успехи оккупантов вдоль линии фронта замедлились за последние четыре месяца, но потери личного состава сопоставимы с уровнем, которые понесли российские войска в период интенсивных наступлений с сентября по декабрь 2024 года.

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Уровень потерь российских войск последовательно увеличивался в течение сентября, октября, ноября и декабря 2024 года и достиг пика в 49135 общих ежемесячных потерь в декабре 2024 года. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Ежемесячные темпы продвижения российских войск остановились на уровне 839 квадратных километров в ноябре 2024 года и начали замедляться в декабре 2024 года до 593 квадратных километров и продолжали замедляться в 2025 году. Аналитики отмечают, что российские успехи были на 45% медленнее в период с января по апрель 2025 года, чем в период с сентября по декабрь 2024 года, хотя российские потери снизились только на 10% за этот период. Таким образом, российское военное командование мирится с аналогичными показателями потерь личного состава, несмотря на значительное снижение темпов территориальных завоеваний.

Оккупанты до сих пор выдерживали эти потери и текущий темп наступательных операций за счет быстрого развертывания низкоквалифицированных войск в передовых частях, хотя опора на такие войска также препятствует способности России проводить сложные операции и быстро продвигаться. В ISW не наблюдали заметного снижения темпа российских наступательных операций вдоль линии фронта в последние месяцы, несмотря на замедление темпов продвижения, что говорит о том, что Россия генерирует достаточно сил, чтобы выдержать эти потери, не снижая приоритетности какой-либо области фронта.

Также аналитики сообщили, что новые российские рекруты проходят только месяц обучения перед отправкой в Украину, и эта ограниченная подготовка, вероятно, ограничивает боевые возможности оккупантов и общую способность российских военных успешно проводить сложные операции.

Напомним, украинские воины за сутки 2 мая уменьшили численность российской оккупационной армии на 1170 захватчиков. Общие же боевые потери России в живой силе превысили 955 тысяч человек.

Ранее в ВСУ показали видео успешного удара, в результате которого на Лиманском направлении было уничтожено восемь вражеских пушек. Также 1 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что украинские воины в апреле восстановили 115 позиций.

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