Россия давит на восьми направлениях фронта: в Генштабе доложили о ситуации на передовой

Идут тысяча восемьдесятые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников, Силы обороны дают решительный отпор попыткам врага продвинуться в глубину нашей территории.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 7 февраля по состоянию на 16.00. Отмечается, что с начала суток произошло 67 боевых столкновений.

Российские обстрелы

От циничных обстрелов с территории российской федерации продолжают подвергаться пограничным населенным пунктам, в частности Гремяч, Лисковщина, Блешня и Гута-Студенецкая Черниговской области; Белая Береза, Поповка, Дмитровка, Голубовка, Стариково, Шалыгино, Александровка, Турья и Кучеровка Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении враг совершил семь штурмовых действий недалеко от Загрызового и Лозовой. Четыре боестолкновения закончились, еще три – продолжаются до сих пор. Враг нанес авиаудары неуправляемыми ракетами по Зеленой Роще и Песчаному.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз вблизи населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Новолюбовка и Ямполевка. В настоящее время одна атака продолжается.

На Северском направлении в районах населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменского противника дважды атаковал позиции наших войск, сейчас продолжается одно боеприкосновение.

На Краматорском направлении Силы обороны отбивают две атаки россиян вблизи Временного Яра. По Краматорску враг ударил КАБами.

На Торецком направлении противник атаковал восемь раз в районе Торецка. До сих пор еще ведутся четыре боестолкновения. В настоящее время известно о девяти управляемых авиационных бомбах, которые авиация противника сбросила на Константиновку, Дружковку и Алексеево-Дружковку.

На Покровском направлении с начала суток кафиры предприняли 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка, Луч, Новоалександровка, Надеевка, Андреевка и Дачное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 15 атак, два боестолкновения - до сих пор. Утраты неприятеля уточняются. Оккупант наносил авиаудары по районам Филиала и Алексеевки.

На Новопавловском направлении кафиры четырежды атаковали позиции наших войск, пытались прорваться в направлении Константинополя, одно боеприкосновение продолжается до сих пор. Удары КАБами получил населенный пункт Разлив.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары по Новодаровке и Гуляйполю.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за сегодня отразили 13 атак российских захватчиков, еще пять атак продолжаются. Противник нанес 18 авиаударов, сбросив при этом 25 КАБ, также совершил 262 обстрела.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационная армия РФ, вероятно, готовится к наступательным действиям весной, они могут начаться уже в конце марта. Об этом рассказал майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. По его словам, количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта в последние дни уменьшается не только из-за потерь РФ, но и потому, что врагу нужно время на формирование подразделений.

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