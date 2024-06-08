Россия держит в Азовском и Средиземном морях корабли-носители "Калибров": последние данные

По состоянию на 06:00 8 июня в Азовском море находится 7 российских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет. Также один ракетоноситель оккупантов общим залпом до 8 ракет государство-террорист держит в Средиземном море.

Об этом сообщили в Telegram Военно-морских сил ВСУ. Там уточнили, что в Черном море сейчас фиксируется один корабль ЧФ РФ, не являющийся носителем "Калибров".

Напомним, ранее в ВМС опровергли фейк пропагандистов о якобы уничтожении оккупационных войск украинских катеров и кораблей. Так, захватчики пытаются оправдать новые удары по гражданским объектам, а именно – по портовой инфраструктуре.

"Корабли и катера Военно-Морских Сил ВС Украины продолжают защищать Украину с морского направления. В очередной раз просим не помогать врагу и не распространять российские фейки. Доверяйте только официальным источникам", – призвали в ВМС.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ГУР показали кадры уничтожения российского буксира в ночь на 6 июня. Операцию провели в акватории Панского озера на берегу временно оккупированного Крыма.

– Во временно оккупированном Крыму российские военнослужащие усиливают противовоздушную оборону. Также они пытаются улучшить защиту Керченского моста от надводных дронов.

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