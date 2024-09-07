Россия держит в Черном море одного носителя 'Калибров': в ВМС оценили уровень ракетной угрозы

По состоянию на 06:00 7 сентября в Черном море находится один российский ракетоноситель, вероятно, вооруженный "Калибрами". Общий залп – до 4-х ракет.

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Об этом сообщили в Telegram Военно-Морских Сил ВС Украины. Там уточнили, что в Азовском и Средиземном морях вражеские корабли отсутствуют.

Также, по данным ВМС, в течение суток по Керченскому проливу в интересах РФ прошли два судна в направлении Черного моря и далее – в пролив Босфор, и еще три корабля – до Азовского моря.

Напомним, также этой ночью оккупанты устроили против Украины атаку дронами-камикадзе типа Shahed. Они залетели в наше воздушное пространство еще с вечера 6 сентября – сначала с северного направления, а затем с южного.

В Киевской области по вражеским дронам работали силы ПВО, сообщили в Киевской областной военной администрации. Обломки российских БПЛА упали в двух районах города – во дворе жилого дома и на территории детского сада.

"Все грозившие столице беспилотники были уничтожены! Ни один из БПЛА противника не достиг своей цели", – подчеркнули в КМВА.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ВМС сообщили, что в Черном море из-за действий страны-агрессора РФ массово погибают дельфины – речь идет о тысячах погибших млекопитающих. Страдают от войны и другие экосистемы.

– Россия применила на фронте в Украине уникальную военную технику, предназначенную для Арктики. В частности, такая техника была замечена на поле боя на юге Украины и уничтожена Силами обороны нашей страны.

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