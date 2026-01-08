Россия до сих пор не может восстановить свой военный потенциал после спецоперации 'Паутина', которую координировал Малыш

Страна-агрессор Россия до сих пор не смогла восстановить свой военный потенциал после удачной спецоперации Службы безопасности Украины "Паутина". Нанесенный ущерб стратегической авиации РФ остается критическим.

Об этом, ссылаясь на информацию западных спецслужб, сообщают источники OBOZ.UA. По данным источников, после проведения спецоперации "Паутина", которую СБУ реализовала под руководством генерала Василия Малюка, российская сторона не смогла устранить последствия атаки на стратегическую авиацию.

"Несмотря на все попытки Кремля скрыть реальные масштабы полученных убытков, россия до сих пор не может преодолеть последствия этой атаки и восстановить свой потенциал стратегической авиации", – отмечает источник.

Операция "Паутина"

1 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина" на территории России, не имеющую аналогов в мире. Десятками БПЛА были нанесены удары по аэродромам базирования российской стратегической авиации. Операцию готовили более 1,5 года. За это время на территорию РФ завезли сначала беспилотники, а затем мобильные деревянные конструкции.

В рамках операции украинская сторона применила 117 беспилотников с нестандартными боевыми характеристиками: дроны были оснащены двухкомпонентным кумулятивно-фугасным зарядом, способным не просто пробивать корпус самолета, но и взрываться внутри, нанося критические повреждения.

В рамках операции общие потери авиации составили 41 самолет: уничтожены уничтожены или поражены самолеты А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а также Ан-12 и Ил-78. Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации, превышает 7 миллиардов долларов США.

Во время операции основными целями стали топливные баки, зоны с авиационными ракетами и системы авионики, которые трудно поддаются замене, а также логистика. Беспилотники автономно заряжались в специальных домиках с солнечными батареями, приспособленных к работе при температурах до -50°C.

К операции привлекли ограниченный круг лиц с четко распределенными задачами, без доступа к общей картине. Только узкий круг, включая президента и нескольких сотрудников СБУ, знал все детали. Подготовку и координацию операции лично осуществлял Василий Малюк.

После беспрецедентной атаки украинских беспилотников по авиабазам российской дальней авиации Москва начала передислокацию своих стратегических бомбардировщиков на отдаленные аэродромы, в частности на Дальнем Востоке. Как свидетельствуют спутниковые снимки, проанализированные OSINT-аналитиком AviVector, Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 покинули свои привычные базы на территории Иркутской и Мурманской областей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, за время пребывания на посту руководителя Службы безопасности Украины генерал-лейтенант Василий Малюк стал одной из ключевых фигур трансформации СБУ в спецслужбу воюющего государства. Его каденция запомнилась серией резонансных спецопераций против России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!