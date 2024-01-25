Россия до сих пор не предоставила доказательств присутствия украинских пленных на борту Ил-76 – ГУР

Россия не предоставила никаких доказательств перевозки на борту сбитого 24 января российского самолета Ил-76 украинских военнопленных. Не показаны ключевые последствия, доказательства всей катастрофы и пребывания людей на борту.

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Об этом отметил в эфире телемарафона "Единые новости" представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Он подчеркнул, что страна-агрессор пытается обвинить наше государство.

"Несмотря на огромное количество хамских обвинений, никаких доказательств за это время так и не предоставлено. Не показаны ключевые последствия, доказательства катастрофы и пребывания людей на борту. Чем дольше эта пауза продолжается, тем больше вопросов возникает относительно версии государства-агрессора", – сказал он. .

Как сообщал OBOZ.UA, на борту военно-транспортного самолета Ил-76, который утром 24 января разбился в Белгородской области, должны быть военно-политические VIP-персоны России. Примечательно, что в момент ФСБ запретила им садиться на борт.

Как известно, министерство обороны РФ заявило, что самолет перевозил "65 украинских военнопленных" и "направлялся на заранее организованный обмен" на пограничном пункте пропуска "Колотиловка" между РФ и Украиной. Также ведомство обвинило Киев в попадании в самолет двух неуказанных ракет, в результате чего "погибли 65 военнопленных, шесть российских членов экипажа и трое российских военнослужащих".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными подчеркнули, что Украина расследует авиакатастрофу под Белгородом. Омбудсмен призвал общество и СМИ не делать преждевременных выводов об этом инциденте на основании неподтвержденных фактов, которые, прежде всего, распространяет российская пропаганда.

Ряд украинских экспертов уже разоблачили ложь России о крушении Ил-76. К примеру, Александр Коваленко подчеркнул, что заявления российского минобороны об "украинских военнопленных" на борту – это фейк, ведь на фото с места его падения не видно тел "десятков человек", якобы летевших этим рейсом.

Аналитики Института изучения войны указали на то, как Россия быстро воспользовалась падением Ил-76 для распространения фейков. По мнению специалистов, манипулируя темой военнопленных, Кремль попытается посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать желание Запада продолжать оказывать ВСУ военную помощь.

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