Россия до сих пор не пускает команду ООН на левобережье Херсона: сотрудники и материалы готовы к отправке

В ООН готовы отправиться на помощь пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС жителям оккупированных Россией районов Херсона. Однако Россия до сих пор не пускает команду организации на левобережье.

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Об этом заявила гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун. По ее словам, РФ не дает необходимых гарантий безопасности для переправы команды организации на левый берег Днепра.

"ООН продолжает взаимодействовать с правительствами Украины и Российской Федерации с целью получения доступа ко всем мирным жителям, пострадавшим от сокрушительных последствий разрушения плотины Каховской ГЭС. С операционной точки зрения, наши лодки, сотрудники и материалы готовы к отправке. Однако Российская Федерация еще не предоставила гарантий безопасности, необходимых для переправы на левый берег реки Днепр, включая город Олешки", – говорится в заявлении Дениз Браун, распространенном пресс-службой ООН 13 июня.

Она подчеркнула, что эти гарантии необходимы для безопасности команды и "для предотвращения дополнительных рисков для людей, которым мы хотим помочь".

"ООН продолжит оказывать жизненно необходимую помощь в районах под контролем правительства Украины и прилагать все возможные усилия, чтобы добраться до людей, пострадавших от затопления и нуждающихся в неотложной жизненно необходимой помощи, где бы они ни были", – подчеркнули в организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ООН официально отреагировали на подрыв Россией Каховской ГЭС только на четвертый день после теракта. Организация также призвала Российскую Федерацию обеспечить полный, безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарным организациям, включая ООН и МККК, в районы на левом берегу Днепра, находящиеся под военным контролем России, чтобы оказать помощь пострадавшим.