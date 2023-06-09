'Решительно осуждаем': в ООН официально отреагировали на подрыв Россией Каховской ГЭС

Группа стран в ООН, включая Украину, ее партнеров в Совете Безопасности и страны Евросоюза, выразила решительное осуждение обстрелов, проводимых российскими войсками в районах эвакуации, связанных с катастрофой, вызванной подрывом Каховской дамбы. Авторы заявления также призвали РФ предоставить полный, безопасный и независимый доступ гуманитарным организациям, включая ООН и МККК, к пострадавшим районам на левом берегу Днепра, которые находятся под контролем российских вооруженных сил.

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Соответствующее заявление зачитал журналистам постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Это произошло в присутствии представителей стран, являющихся его авторами. Это, в частности, США, Великобритания, Франция, Мальта, Албания, Япония, государства ЕС.

"Мы решительно осуждаем обстрелы районов эвакуации и призываем Российскую Федерацию прекратить такие атаки и разрешить эвакуационным группам безопасно помогать пострадавшему гражданскому населению", – говорится в заявлении.

Кислица отметил, что согласно сообщению местных властей Херсона, в городе сегодня произошел обстрел, в результате которого пострадали как минимум девять человек, включая полицейских, медиков и спасателей, во время проведения операции по эвакуации.

Авторы заявления также призвали Российскую Федерацию обеспечить полный, безопасный и непрепятствованный доступ гуманитарным организациям, включая ООН и МККК, к районам на левом берегу Днепра, которые находятся под военным контролем России, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Напомним, утром 6 июня стало известно, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, под угрозой затопления до 80 населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет.

В населенных пунктах Херсона, попадающих в зону подтопления, была объявлена эвакуация населения.

По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Там предупредили об угрозе ЗАЭС, ведь вода из Каховского водохранилища использовалась для охлаждения реакторов, а после теракта уровень воды в водохранилище стремительно снижается.

Мир осудил государство-агрессор за совершенное преступление. Многие западные лидеры один за другим назвали именно Россию ответственной за ужасный теракт и отмечают, что "террористы не остановятся, если их не остановить".

Сама же Россия цинично обвинила в совершенном оккупантами теракте Украину. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, мол, Украине уничтожать свою ГЭС и устраивать катастрофу, пропорциональную аварии на ЧАЭС, понадобилось, чтобы лишить воды оккупированный Крым и якобы из-за "провального контрнаступления".