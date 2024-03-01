'Россия должна терять': Зеленский рассказал о планах на год по защите неба. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что в марте Украина получит больше поддержки, новые соглашения по безопасности и новые договоренности относительно поставок оружия. По словам главы государства, ключевым является то, что страна-агрессор должна терять, а Киев и партнеры – восстанавливать безопасность.

Соответствующее заявление президент озвучил во время вечернего видеообращения в пятницу, 1 марта. В частности, Зеленский напомнил, что он и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте вместе посетили Харьков.

"Посетили наших воинов – ребята восстанавливаются после ранений. Имел честь поблагодарить их, отметить государственными наградами. Я благодарен каждому врачу, всем нашим медицинским работникам, которые спасают жизнь. Это самая почетная работа", – сказал президент Украины.

Он добавил, что Харьков, который подвергается жестоким российским обстрелам, нуждается в большей защите. Поэтому Киев продолжает работу по усилению ПВО.

"Вместе с Марком прошлись по Харькову – местам попаданий российских ракет. Обычные дома разбиты, разрушена городская инфраструктура… Важно добавить Харькову безопасности. Со всеми лидерами работаем, чтобы усилить ПВО и здесь, и для других наших городов. Мир имеет такой потенциал, и нужна достаточная общая решительность, чтобы российский террор проиграл", – сказал Зеленский.

Глава государства также рассказал, что по результатам встречи с Рютте есть новый пакет военной поддержки для наших воинов от Нидерландов.

"Кстати, Нидерланды активно помогают нам с ПВО, с коалицией F-16. В этом году новые истребители – они будут в нашем небе, и этот год должны сделать результативным в защите от российских управляемых авиабомб, от российских самолетов, от их ракет", – заявил Зеленский.

Он отметил, что главнокомандующий Александр Сырский, командующий Воздушными силами Николай Олещук и министр обороны Рустем Умеров провели специальный военный брифинг для Рютте по ситуации на фронте, по возможностям Украины в активных действиях и в защите на конкретных направлениях.

"Конечно, говорили и именно о Харькове. Я благодарен за готовность Нидерландов помогать и дальше. Подписали с Марком двустороннее соглашение о безопасности между нашими государствами – гарантии безопасности, сотрудничество безопасности. Это уже седьмое такое соглашение по безопасности с партнерами – сильное соглашение", – сказал президент.

В результате Украина имеет конкретный объем военной поддержки в год – 2 млрд евро, также есть все детали совместной работы в оборонной сфере, политике и с целью достижения справедливости, рассказал Зеленский.

Он добавил, что Нидерланды поддерживают необходимость создания специального трибунала относительно агрессии РФ, а также поддерживают работу Украины и ее партнеров по привлечению к ответственности всех российских военных преступников и усилению санкций против России за войну.

"И это сегодня действительно сильный визит. Я благодарен Марку лично и всему народу Нидерландов за поддержку Украины. И уже подготовили активную международную работу на март: будет больше поддержки, готовим новые договоры безопасности, будут новые договоренности по оружию для наших воинов. Ключевое то, что Россия должна терять, а наша страна, наши партнеры – восстанавливать безопасность. Все для этого делаем", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 1 марта Рютте прибыл в Украину с неанонсированным визитом. В Харькове он встретился с президентом Зеленским. Украинский лидер продемонстрировал здания, поврежденные оккупантами. Политики вместе почтили память убитых агрессором детей. С начала вторжения вследствие боевых действий на Харьковщине погибли 87 детей, в областном центре – 21.

– Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что на данном этапе подготовки украинские летчики отрабатывают тактические приемы на F-16, такие как удары по целям. Инженеры также продолжают обучение по обслуживанию истребителей и вооружения. Процесс перехода не может быть быстрым: программа рассчитана как минимум на два года, однако украинские военные проходят ускоренное обучение.

– Депутат Верховной Рады Александра Устинова предостерегла, что Украина может потерять Харьков, если не получит F-16. По ее словам, недостаточная поддержка со стороны Запада стала одной из причин потери Авдеевки.

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