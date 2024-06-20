Россия год назад вышла на пик возможностей по производству ракет: в ГУР оценили ситуацию

Страна-террорист Россия находится на пике своих возможностей по производству ракет. При этом работа военно-промышленного комплекса в РФ находится в стабильном состоянии уже на протяжении года.

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Путинские войска преимущественно используют ракеты для террора мирного населения Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, уже приблизительно год российские террористы стабильно производят ракеты, которые затем применяют для ударов по Украине.

"Там продолжается производство, оно стабильное. Условно говоря, они вышли на пик возможностей и уже стабильно последний год в нем находятся", – сказал Юсов.

Также он добавил, что целями российских оккупантов преимущественно являются гражданские объекты и мирное населения. В частности, сейчас враг интенсивно атакует энергетическую инфраструктуру.

"С некоторым интервалом такие террористические атаки продолжаются. Они террористические, потому что целью, очевидно, является гражданские объекты, в данном случае энергетика. Никакого отношения к военным объектам и боевых действий нет. Это террористический удар по мирному населения и критической инфраструктуре", – заявил представитель ГУР.

Напомним, в ночь на 20 июня оккупационная армия РФ нанесла очередной удар по теплоэлектростанции ​​ДТЭК. Вследствие обстрела ранения получили трое работников объекта критической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, российская террористическая армия нанесла массированный удар по Днепропетровской области. Вследствие обстрела в регионе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Ранения получили трое мирных жителей.

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