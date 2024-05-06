Россия готовит первую мобилизацию на оккупированной части Запорожской области: Федоров рассказал, что происходит. Видео

Страна-террорист Россия готовится провести так называемую мобилизацию на оккупированной части Запорожской области. Агрессор не скрывает, что планирует пополнить ряды своей террористической армии за счет 150 тыс. жителей временно оккупированных территорий Запорожья.

Для осуществления своих преступных планов РФ уже создала в захваченном регионе соответствующую инфраструктуру. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, россияне уже начали призыв на оккупированной территории. При этом он напомнил, что диктатор Владимир Путин в прошлом году клялся, что в течение 5 лет РФ не намерена проводить мобилизацию на оккупированных территориях.

Тем не менее, враг уже создал для мобилизации соответствующие мероприятия. В частности, на предприятиях ведется воинский учет украинцев.

"Если брать в целом то, что они публикуют официально, то им нужно призвать более чем 150 тыс. жителей. Мы понимаем, что на временно оккупированной территории не так много мобилизационного ресурса осталось, потому что 50% населения выехало. Но также нужно понимать, что враг завез на территорию Бердянска, Мелитополя, Энергодара огромное количество людей, которые также будут мобилизационным ресурсом", – сказал Федоров.

Глава областной администрации подчеркнул, что местные гауляйтеры терроризируют украинцев и пытаются пополнить за их счет ресурс российской армии. Федоров добавил, что в особой зоне риска люди с 18 до 30 лет.

Напомним, на временно оккупированных территориях практически отсутствует связь не только со свободными землями Украины, но и внутри незаконных формирований. Местные жители с трудом могут вызывать даже экстренные службы, но, несмотря на это, российские захватчики решили пополнить ряды своей армии украинцами через электронные повестки.

Как ранее писал OBOZ.UA, на захваченных территориях Запорожской области Украины Россия начала проводить призыв на срочную службу в свою преступную армию. Подготовка к этому незаконному процессу началась около шести месяцев назад. В больших городах, таких как Бердянск, Энергодар и Мелитополь, противник создал фейковые военкоматы, а в селах – "призывные пункты".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!